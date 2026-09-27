Недостиг на учители в самото начало на учебната година. Само в София има близо 40 свободни места за педагози. Това показва справка на Регионалното управление на образованието.

За поредна година най-търсени са специалистите в основното образование по български език, математика, физика и биология.

Господин Димитър Татарски е от математиците на изчезване. Наричаме го така, защото в цялата страна преподавателите по един от най-сложните предмети са дефицит. Първоначално той започва като начален учител. Налага се обаче спешно да поеме и големите класове, след като училището с месеци не успява да намери специалист. „Поех този ангажимент и паралелно докато преподавах на малките ученици и пишехме домашните по български и математика от 1-и до 4-и клас, записах в университета така наречената следдипломна квалификация, така че да мога да преподавам и на учениците в училището. По този начин най-малкото училището може да продължи да отваря врати”, казва той.

Днес Димитър работи на 2 смени, за да покрие липсата на кадри. „Сутрин преподавам на големите ученици в часовете по математика, а следобед поемам моите малки ученици”, споделя учителят.

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Всяка година хиляди педагози завършват университетите. Проблемът е, че масово те се отказват още в първите месеци, след като влязат в класната стая. „Имаме голяма трудност при намирането на учители. Много е трудно, особено по предмети като математика, физика, български език и литература. Младите хора имат съвсем други представи за учителската професия. Когато дойдат и се сблъскат с реалността виждат, че трябва да прекроят в себе си много неща, а те не са готови. Те предпочитат да отидат в частния бизнес”, разказа директорът на 77 ОУ „Kирил и Методий” Огнян Халембаков.

От МОН съобщиха за NOVA, че учебната година започва нормално във всички образователни институции, както и че вече са предприети действия за привличане на студенти именно към най-дефицитните педагогически специалности.

Репортер: Александра Иванова



Редактор: Ивайла Маринова