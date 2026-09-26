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Те са трудолюбиви, интелигентни, амбициозни и след опита си зад граница са решили да се отдадат на… кравите
Представяме ви Радо, Ели и Асен. Географските параметри са – на 30 километра от красивите гръцки плажове, сред приказната природа на планината. Те са трудолюбиви, интелигентни, амбициозни и след опита си зад граница са решили да се отдадат на… кравите. Има и такива парадокси.
А най-парадоксалното в тази история е самото им събиране. Те са като куче и котка, като вода и олио, като две паралелни вселени. Но пресечната точка на тяхното съжителство не са само Родопите, денонощната работа и качественото сирене. Там, в обора и без път до лазурното гръцко море, всъщност има много, много любов.
Гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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