Тодор трябваше да брои дните до раждането на първото си дете. Вместо това днес той води най-тежката битка в живота си - битката за своето възстановяване.

За съдбата на 26-годишния мъж от Правец разказва неговата майка Катя. Тодор работи като полицай в местното районно управление, а заедно с приятелката си Павлина очакват първото си дете в началото на февруари.

Всичко се променя на 18 юли 2026 г., когато Тодор претърпява тежък инцидент с АТВ. Вследствие на инцидента той получава тежка черепно-мозъчна травма, фрактура на черепа, вътречерепни кръвоизливи, хематом и мозъчен оток. Налага се продължително лечение в реанимация, апаратна вентилация и 3 операции в УМБАЛ "Св. Анна".

Тодор прекарва около 15 дни в медикаментозна кома. Днес той вече не е в кома, но състоянието му остава тежко. Все още не е контактен. Като усложнение се появява хидроцефалия. Лявата страна на тялото му е неподвижна, докато десните крайници се движат спонтанно.

Продължителното залежаване допълнително е отслабило организма му, а мускулатурата му постепенно атрофира.

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Тодор се нуждае от специализирано лечение, интензивно наблюдение и продължителна рехабилитация в болница в Истанбул. Заради тежкото му състояние се налага да бъде транспортиран от София до Истанбул с въздушна линейка.

Разходите са непосилни за неговото семейство – само един ден в интензивното отделение струва 2500 евро. Никой не може да каже колко дълго ще продължат лечението и възстановяването му.

Ако искате да помогнете, дарения се приемат онлайн чрез фондация „Павел Андреев“ на следния линк: https://pavelandreev.org/bg/campaign/da-pomognem-na-todor .

Редактор: Ивайла Маринова