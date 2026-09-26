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Заместник-финансовият министър отговори на притесненията на управителя на БНБ
Няма противоречие между заявката на правителството за запазване на стабилна данъчна политика и предложенията за промени в данъчните закони. Това заяви пред NOVA заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.
„Това, което е записано и в програмата на правителството, е, че се запазват ставките на основните данъци: на ДДС, на корпоративния данък и на данъка върху доходите на физическите лица. Всъщност това, което предлагаме, е извънреден данък върху свръхпечалбите. Той е временна мярка – еднократна, само за 2027 г., и то върху извънредната компонента, тоест върху свръхпечалбата, която е реализирана от определени икономически сектори", каза Петкова.
На притесненията на управителя на БНБ Димитър Радев, че това може да оскъпи кредитите, Петкова отговори, че лихвите по кредитите не са обвързани с данъчното облагане. „Те са обвързани по принцип с депозитите и с пазарните механизми. И ако има спекулативно повишаване на лихвите по кредитите, Централната банка разполага със съответните регулаторни механизми, за да спре подобно спекулативно повишаване на лихвите по кредитите", каза Петкова.
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