Световноизвестният пицар Николай от Герман търси 109 хиляди евро за операцията на майка си, която се бори с рак на панкреаса. Шансове за възстановяване са големи. Но и сумата за операция в Турция е голяма - 109 хиляди евро. Вижте как можете да помогнете на Йорданка ТУК .

Николай е един от най-колоритните пицари у нас. Днес обаче пицарията му е затворена. Вместо да създава празник за другите, той е до майка си в най-тежката битка на семейството.

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"Животът ни се преобърна точно на Коледа. Това беше най-лошият коледен подарък, който може да получи един човек. Вместо да отваряме подаръци, отваряхме вратите на столичните болници и започна едно лутане на 26 декември, след като майка ми се събуди с жълто лице и осъзнахме, че нещо не е добре", споделя той.

Диагнозата е рак на панкреаса. Поради специфичното разположение на тумора у нас оперативно лечение не може да бъде извършено. Единствената алтернатива е Турция. "Химиотерапията, която водим вече 9 месеца, не дава нужния резултат. Операция не е възможна, тъй като тумора е обхванал една артериална вена, която при много случаи не позволява операция. Затова се обърнахме към специалистите в Турция. За съжаление искат много пари, които са непосилни за нашето семейство и нормалното българско семейство", допълва той.

От болницата в Истанбул искат 109 000 евро. Въпреки че сумата е непосилна, Йорданка не губи кураж. "Искам да съм сред хората, сред семейството си и да видя Люка как расте. За мен децата ми са моя свят. Материалното не ме вълнува", споделя тя. Люка е внукът ѝ, който в най-тежкия момент, е най-голямата ѝ подкрепа.

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"Да обръснеш главата на майка си не е най-приятният момент. Плакахме и двамата, беше много емоционално. Тогава в знак на солидарност обръснах брадата си", споделя още Николай.

Йорданка има реални шансове да се оправи, тъй като няма разсейки. "Ако хората имат възможност, нека да помогнат. Ще бъда благодарна за всеки цент, защото борбата е много голяма и трябва да продължа", казва тя.

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