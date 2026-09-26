Жена е била извадена мъртва тази нощ от развалините на сградата, която се срути след силна експлозия в централния атински квартал „Плака“. Спасителните екипи продължават да издирват още петима души.

По-рано броят на хората в неизвестност беше увеличен до шест, след като властите получиха допълнителна информация за хора, които вероятно са се намирали в сградата по време на експлозията.

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При претърсването на развалините бяха открити два паспорта, както и чанта с лични вещи, съобщават гръцките медии. Находките са помогнали на властите при установяването на самоличността на хората, за които се смята, че са били в сградата, съобщава кореспондентът на БТА в града Иван Лазаров.

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В спасителната операция участват над 30 пожарникари, служители на специализираното звено за реакция при бедствия ЕМАК и три кучета за издирване и спасяване. Използват се и специални технически средства за откриване на хора под отломките.

Причината за експлозията все още се разследва. Сред първоначалните версии е изтичане на газ.

Редактор: Никола Тунев