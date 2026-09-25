Две големи панди от Китай ще пристигнат в зоопарка в Атланта през следващите дни. Новината обяви китайският лидер Си Цзинпин, който е на официална визита в САЩ.

По този начин ще бъде възстановена емблематичната програма за предоставяне на животните на заем, която беше преустановена заради възникналото напрежение между Пекин и Вашингтон през последните години.

Пандите близначки в Берлинския зоопарк отпразнуваха втория си рожден ден

Още през април Китай и зоопаркът в Атланта обявиха, че мъжкият екземпляр Пин Пин и женската Фу Шуан ще заминат за Съединените щати. Сега обаче, по време на посещението си в Белия дом, президентът Си Цзинпин за първи път съобщи кога точно животните ще пристигнат.

„Пин Пин и Фу Шуан ще пристигнат в новия си дом в зоопарка в Атланта и ще се срещнат с американския народ след няколко дни”, заяви китайският лидер. Той определи събитието като „добра новина” и похвали програмата за заем на панди като ярък пример за „приятелството между китайците и американците”.

Новите обитатели са част от споразумение между зоологическата градина и Китайската асоциация за опазване на дивата природа. И двете животни са родени в специален развъдник в град Ченду.

Когато през пролетта беше официално обявено завръщането на вида в Атланта, изпълнителният директор на зоопарка Реймънд Б. Кинг отбеляза „чудото и радостта, които носят големите панди”. Той сподели, че институцията му е „развълнувана и поласкана отново да ѝ бъде оказано доверието да се грижи за този ценен вид”.

Припомняме, че през 2024 г. четири панди отпътуваха от Атланта обратно за Китай. Тяхното заминаване сложи край на 25-годишно партньорство и остави САЩ без нито една панда в продължение на няколко месеца.

Редактор: Мария Барабашка