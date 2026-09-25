Руски дрон удари многоетажна сграда в центъра на Киев в петък сутринта. Украинските власти съобщават за убито дете при атаката, както и за още една жертва при нападение в Одеска област. Загиналото дете е 14-годишно момче, а ранените при нападението срещу 16-етажната жилищна сграда са най-малко 7.

Украинският президент Володимир Зеленски определи в публикация в Telegram атаката срещу многоетажната сграда в Киев като "брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика".

"Тази сутрин руснаците нанесоха удар с дрон по жилищна сграда в Киев. Трагично е, че загина 14-годишно момче. Изказвам съболезнования на семейството и близките му. Още седем души бяха ранени. Пожарът на мястото е потушен, а спасителните екипи продължават да се борят с последствията от него. Това е абсолютно брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика“, заяви украинският държавен глава.

Зеленски заяви още, че Украйна спешно трябва да запълни дефицит от 27 млрд. долара във военното финансиране, в противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети. "Около една трета от тези средства са необходими за дронове през януари, февруари и март. Ако не ги поръчаме и не ги платим през октомври и ноември, в началото на 2027 г. ще се сблъскаме със сериозни предизвикателства“, каза днес на пресконференция Зеленски.

Той призова Европейската комисия да ускори отпускането на втория транш от заема в размер на 90 млрд. евро, за да помогне за финансирането на тези покупки на оръжия.

Двама души загинаха и двама са ранени в резултат на сутрешната атака срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.

"40-годишна жена и 51-годишен мъж загинаха на място в резултат на атаката. Ранените са двама мъже на 18 и 32 години, като единият от тях е в тежко състояние в болницата", информират от Одеската областна прокуратура

"В резултат на масираната атака щети са нанесени на пощенски терминал, складове, частни жилищни къщи. След ударите са избухнали и пожари, които вече са потушени", съобщават от Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област във Facebook, цитирани от кореспондента на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

През последните седмици Русия подлага Киев и околностите му на почти непрестанни обстрели с по-бързите си и по-високо летящи дронове, които са по-трудни за сваляне. Москва отрича да напада умишлено мирни граждани.

Руското Министерство на отбраната заяви, че в нощта срещу петък силите му са атакували с дронове цели на украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна.

Нови масирани атаки между Русия и Украйна, има жертви

Осем души, сред които и едно дете, бяха ранени при украинска атака с дронове в руската Уляновска област, съобщи губернаторът Алексей Руских. Той обяви в Telegram, че при нападението са нанесени щети върху индустриалната и гражданската инфраструктури.

В Белгородска област е загинал цивилен, а друг гражданин е бил ранен при украинска атака с дронове през изминалата нощ, съобщи регионалният оперативен щаб.

Във Воронежка област губернаторът Александър Гусев обяви, че тази нощ подразделенията на руската противовъздушна отбрана са унищожили 88 дрона над областния център и над още най-малко шест района. Във Воронеж са ранени четирима души, а жилищни сгради, има щети върху автомобили и промишлени обекти.

В Пермска област губернаторът Дмитрий Махонин съобщи, че противовъздушната отбрана и мобилни артилерийски групи отблъскват "масирана" атака с дронове срещу областта. По думите му е атакуван промишлен обект, но засега няма данни за жертви. Спешни екипи работят на мястото.

Противовъздушната отбрана в руската Ростовска област докладва за около 50 свалени украински дрона над областта през изминалата нощ, като при атаката е ударена петролната рафинерия в град Новошахтинск, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. По думите му нападението е наложило предприятието временно да спре работа.

Редактор: Дарина Методиева