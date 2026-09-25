Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Индия, Турция, Египет и други държави от Близкия изток участват в преговори за възобновяване на корабоплаването в Черно море.

Държавният глава поясни, че е разговарял поотделно с лидерите на тези стран, а украинското Министерство на външните работи също е било в контакт с дипломати от въпросните държави, с които е обсъждало въпроса за възобновяване на корабоплаването в Черно море.

„Други страни също са отправили предложения в тази насока“, добави Зеленски.

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Пред журналисти в Ню Йорк президентът каза още, че Доналд Тръмп е взел "окончателно решение" да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Киев отчаяно се нуждае от тях, за да противодейства на руските удари с балистични ракети.

Тръмп заяви, че САЩ ще дадат на Украйна лиценз да произвежда системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

Редактор: Цветина Петрова