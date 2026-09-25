Остър политически сблъсък и размяна на реплики в Народното събрание предизвика съвместното изявление в подкрепа на Украйна и срещу руската агресия от сесията на ООН. Повод за напрежението стана позиция на президента Илияна Йотова, публикувана късно снощи във Facebook, в която тя заявява, че подпис под подобно изявление не се слага, както и че страната ни не е имала възможност да изрази своите резерви.

Опозицията в парламента излезе с остри критики, видя сериозно разминаване между позицията на Външно министерство и поста на държавния глава и поиска изслушване на външния министър, което доведе до няколко прекъсвания на работата на депутатите.

Йотова за декларацията за Украйна: Това изявление не се подписва, България нямаше възможност да изрази резерви

Първоначално от "Демократична България" настояха за спешно изслушване на Велислава Петрова, за да стане ясно участвала ли е България в декларацията в подкрепа на Украйна или не, но предложението беше отхвърлено с гласовете на „Прогресивна България“. Впоследствие от ГЕРБ-СДС също поискаха такова изслушване, което отново не срещна подкрепата на мнозинството.

Според позицията на МВнР от вчера изявлението за Украйна съдържа принципни позиции в защита на международното право и с призив за мир, които България последователно подкрепя, макар същевременно българската национална позиция да не е била отразена в нейната пълнота. От своя страна, в позицията си във Facebook от късно снощи, Илияна Йотова поясни, че това изявление на Съвета за сигурност на ООН не се подписва, а българската държава не е имала възможност да изрази резерви по позицията, нито са били приети предложенията за редакция, поради което тя не е присъствала на разширеното заседание на Съвета и я няма на общата снимка след него.

Думите на държавния глава предизвикаха подозрения в кулоарите на парламента. Георг Георгиев от ГЕРБ подчерта, че няма как да не направи впечатление когнитивният дисонанс, който се поражда в късните часове - нещо, по което явно се размисля след това и се прави опит да се говори едно навън, а друго в България. По думите му кандидатът Йотова се е разграничила от президента Йотова и накрая се е опровергала, с което се демонстрира разминаване в позициите на правителството и президента.

В пленарната зала Надежда Йорданова от ДБ също настоя за изслушване на министъра или зам.-министъра на външните работи, изтъквайки, че Кая Калас е посочила, че страната ни се е присъединила, докато Йотова твърди обратното. Тя поиска Председателски съвет и почивка, за да стане ясно дали някой твърди, че Кая Калас лъже. Последва свикване на Председателски съвет, а 15 минути по-късно мнозинството отново отхвърли предложението да бъде изслушана Велислава Петрова.

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От трибуната Искра Михайлова от ДПС се обърна към гласувалите аперитив с напомняне, че България е член на ЕС, а не на друг съюз, допълвайки, че държавата дава сигнали за двама представители, които не са наясно каква позиция имаме, а Народното събрание показва, че въобще не знае какво прави и какво подкрепя.

След второто отхвърлено предложение за изслушване Костадин Ангелов от ГЕРБ заяви, че се срамува да бъде български народен представител и че на тази зала не ѝ отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбите на света.

Темата коментира в кулоарите и Николай Денков от "Продължаваме Промяната", който определи случващото се като пореден случай на външна политика от типа „тука има, тука няма“. Той напомни за предишни случаи с противоположни изказвания от Киев и Париж и посочи, че в момента виждаме ръководител на делегацията и президент да говорят точно обратното на подаденото от Външно министерство като решение на правителството.

Управляващите на този етап остават без коментар.