Подпомагането на работещите родители и намаляването на административната тежест са сред основните цели, които Министерството на финансите поставя с промените в данъчните закони. От ведомството представиха пакет от мерки, които засягат както домакинствата, така и бизнеса. Сред тях са и актуализиране на данъчните оценки, акциз върху покупка на автомобили, данък върху ваучерите за храна, както и данък свръхпечалба. Как те ще ни засегнат коментира старши икономистът в институт "Отворено общество" Георги Ангелов в ефира на „Пресечна точка”.

Според Ангелов увеличаването на данъчните облекчения за семейства с деца е значителна стъпка в подкрепа на работещите родители. „С близо 2000 евро се вдигат данъчните облекчения за семейства с деца, което е значително увеличение. За някои семейства с по-ниски доходи това означава, че изцяло ще спрат да плащат данък. Това е някакъв вид стимул за родителите, които са решили да имат деца. Въпросът е доколко тази мярка ще бъде достатъчна, за да промени поведението на хората, но със сигурност става дума за сериозно увеличение на облекченията”, обясни икономистът.

Той коментира и мярката, насочена към родителите, които плащат за извънкласни дейности и допълнителни уроци на децата си. „Голяма част от този сектор не е толкова изсветлен. Не е ясно дали навсякъде се издават документи за извършената дейност. Въпросът е дали тази мярка ще стимулира издаването на документи и ще доведе до по-голяма прозрачност”, каза Ангелов.

Облагат ваучерите за храна, вдигат данъчните облекчения за деца

Той коментира и въвеждането на акциз при покупка или регистрация на автомобили с висока мощност. „Тази мярка касае само мощните автомобили. Не става въпрос за ежегоден данък, който се плаща към общината, а за еднократно плащане при регистрация или покупка на нов автомобил. В тази енергийна криза мярката има някаква логика. Цената на горивата също е висока, така че по-икономичните автомобили би трябвало да бъдат стимулирани. Ако имаме избор между автомобил с много висока консумация и по-икономичен автомобил, подобна мярка може да промени стимулите”, уточни Ангелов.

Една от най-съществените промени за домакинствата е свързана с актуализирането на данъчните оценки на имотите, които се предвижда да се увеличават поетапно до 2029 г. Според Ангелов проблемът е, че настоящите оценки на много имоти са значително под реалните им пазарни стойности. „Ясно е, че данъчните оценки са много стари. Това води до избягване на ДДС и такси при прехвърляне на имоти, защото се декларира данъчна оценка, която е в пъти по-ниска от реалната цена. За имотите, които са инвестиционни, вече може да се говори за облагане, базирано на по-реалистични пазарни оценки. Не трябва тази промяна да бъде насочена към домакинствата, които живеят в основното си жилище, а към имотите, които се използват с инвестиционна цел”, заяви той.

Данъци или реформи: Какво предстои за бизнеса и работещите

При бизнеса една от най-обсъжданите мерки е въвеждането на данък върху свръхпечалбата за 6 сектора, при ставка от 33%. По думите на икономиста има риск очакваните от държавата приходи да не бъдат реализирани в пълния им размер. „Правителството планира над 1 млрд. евро приходи, което е оптимистично. Обикновено, когато се въведе толкова висок данък, стимулите за укриване на печалби се увеличават. Тук говорим за големи международни компании, които могат да декларират печалбите си и в чужбина. Най-вероятно няма да се достигне тази голяма сума като приходи именно заради тези стимули”, смята Ангелов.

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Редактор: Ивайла Маринова