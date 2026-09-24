Успешно приключи изграждането на двете антенни полета и прилежащата инфраструктура за LOFAR-BG – първият професионален радиотелескоп на България , част от пан-европейската мрежа на радиотелескопа LOFAR. Проектът бе реализиран в резултат на международно сътрудничество между Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) към Българската академия на науките, компанията AstroTec Holding B.V. и Нидерландският институт по радиоастрономия (ASTRON). Съоръжението, разположено в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория Рожен, ще бъде 53-тата станция в европейската мрежа и първата в Югоизточна Европа. Предстои финалният етап от процеса – пълната сертификация на станцията и началото на научната дейност, което се очаква в началото на 2027 г.

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„Завършването на българската станция LOFAR е знаков момент за нашата общност“, заяви Михил ван Харлем, изпълнителен директор на LOFAR ERIC – международната организация, която координира и управлява телескопа LOFAR. И допълни: „Като най-отдалечена станция в мрежата, тя осигурява най-дългите базови линии за LOFAR и открива нови възможности за радиоастрономия с висока разделителна способност. Бих искал сърдечно да поздравя нашите български партньори и екипа на обсерваторията, чиято отдаденост и постоянство направиха това постижение възможно“.

Снимка: Институт по астрономия към БАН

Изграждането на станцията бе ръководено от екип опитни инженери и техници от ASTRON, наети от AstroTec Holding, с активното участие на над 25 студенти, докторанти и млади изследователи. Те бяха разпределени в три групи през лятото на 2026 г. в рамките на специално организиран стаж по радиоастрономия. Именно стажантите извършиха основната част от работата по монтажа на стотиците нискочестотни и високочестотни антени на терен, като повечето задачи бяха изпълнени на ръка. За участието си в създаването на първата българска станция от мрежата LOFAR всички студенти получиха специални сертификати.

Снимка: Институт по астрономия към БАН

„Изключително сме доволни от успешното завършване на станцията LOFAR-BG и от силното международно сътрудничество, което го направи възможно“, коментира проф. Камен Козарев, директор на ИА с НАО и координатор на националния консорциум LOFAR-BG. „След като влезе в пълна експлоатация, тя ще предостави на българските учени възможност за изследвания в различни области на астрономията, космическата физика и геофизиката.“ Проектът предвижда също така изграждане на технологичен капацитет за обработка на петабайти данни чрез методи на изкуствения интелект, обучение на следващото поколение учени за работа с телескопа, както и разширяване на консорциума с нови партньори.

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LOFAR-BG е не само първата станция от мрежата в Югоизточна Европа, но и най-южната и най-източната станция на международния телескоп LOFAR. Благодарение на своето местоположение, тя разширява най-дългата базова линия на мрежата до около 2500 км, което ще допринесе за значително подобряване на ъгловата разделителна способност и качеството на изображенията, получавани от телескопа.

Снимка: Институт по астрономия към БАН

Проектът LOFAR-BG се финансира по линия на Националната пътна карта за научна инфраструктура (2020–2027 г.), координирана от Министерството на образованието и науката.

Проектът се изпълнява от национален консорциум, включващ ИА с НАО (координатор), Техническия университет – София (катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“), Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (катедра „Астрономия“) и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (катедра „Физика и астрономия“). България е член–съосновател на LOFAR ERIC.

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Идеята за LOFAR-BG възниква през 2018 г., а през май 2020 г. проектът е официално одобрен за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура (2020–2027 г.) на Министерството на образованието и науката. Оттогава екипът на ИА НАО, съвместно с партньорските университети, ASTRON и AstroTec, работи активно по изграждането на инфраструктурата – от доставката на ключово изчислително оборудване до монтажа на стотици нискочестотни и високочестотни антени на площадката край Рожен.

Редактор: Станимира Шикова