Първият в историята на България ERC грант в инженерните и природните науки бе спечелен от д-р Бернхард Хойплер, изследовател от INSAIT, институт към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Отличието в размер на 2,5 млн. евро е сред най-престижните в света и се печели само от проекти, които са класифицирани като „уникални научни изследвания с потенциал за голям пробив“. Историческото постижение идва след 171 неуспешни предишни кандидатури от български институции в тези научни направления за последните близо 20 години.

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Историческата новина бе обявена на тържествено събитие в Министерски съвет с участието на министър-председателя Румен Радев, вицепремиера Атанас Пеканов, министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, заместник-ректора на Софийския университет акад. проф. Тони Спасов, д-р Бернхард Хойплер, научния директор и основател на INSAIT проф. Мартин Вечев и изпълнителния директор на института Борислав Петров. ERC Advanced гранта позиционира INSAIT, СУ „Св. Климент Охридски“ и България в „Шампионската лига на науката“. Програмата е известна и като „Научната нобелова награда“, 15 от учените, подкрепени от ERC, са станали носители на Нобелова награда. Тази година конкуренцията е изключителна – под 9% от кандидатурите са печеливши.

Д-р Хойплер се присъедини към INSAIT през 2024-а година и създаде в София една от най-силните групи в света в областта на алгоритмите. Проектът на д-р Хойплер е насочен към създаването на нови алгоритми, които да позволят управление в реално време на сложни системи като транспортните мрежи. Той има широко приложение като например подобрение на управлението на закъсненията, задръстванията и маршрутизацията в железопътните системи, както и в оптимизацията на всички големи взаимосвързани мрежи, включително вериги за доставки и интернет.

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Европейският съвет за научни изследвания (ERC) е водещата европейска агенция за финансиране на фундаментални научни изследвания. Грантове получават само изключителните постижения в областта на физическите и инженерните науки, науките за живота и социалните и хуманитарните науки, като основен критерий за подбор е научното им качество и потенциал да променят света. Програмата на ERC e най-престижната за финансиране на научни изследвания в Европа и една от най-желаните в света. ERC грантовете са мерило за иновативността на дадена държава и броят им е негласно състезание между развитите държави. Спечелването на тази награда от INSAIT поставя България на картата на най-силните европейски научни центрове и увеличава способността на страната да привлича инвестиции, таланти и високотехнологични партньорства.

Редактор: Станимира Шикова