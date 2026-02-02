Световният технологичен лидер Google подкрепи Института INSAIT към Софийския университет “Св. Климент Охридски” с награда от 500 000 щатски долара. Отличието се дава за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект на национално и международно ниво.

Средствата ще помогнат за нови разработки в тази област на световно ниво, посочват от Института.

Финансирането ще даде допълнителни възможности на изследователи в INSAIT да работят по ключови проекти в стратегически направления като компютърно зрение, роботика, машинно обучение и др., насочени към създаването на технологии с глобално значение.

