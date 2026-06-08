В една от големите вериги магазини в Монтана от днес вече има „кошница с грижа”. В нея има сирене под 10 евро за килограм, 10 броя яйца за 2,29 евро, половин килограм кайма за под 3 евро. Всички тези продукти и още над 20 такива с намаление, могат да се намерят в специална брошура.

Пазаруващите в магазина коментират, че все още не са усетили намалението, но се надяват това да стане. Въпреки че има доста продукти на промоция, според тях цените не са намалени.