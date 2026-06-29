Софийската районна прокуратура започва проверка по случая с младата жена, която беше заснета от таксиметров шофьор, а видеоклипът – разпространен в социалните мрежи.

За скандала стана ясно в неделя след телевизионен репортаж. В него потърпевшата заяви, че видеото е заснето и качено в интернет без нейното съгласие. Междувременно тя е подала и официален сигнал до държавното обвинение.

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Веднага след запознаване с материалите, наблюдаващ прокурор е възложил проверката на дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП. В хода на разследването ще бъдат снети показания както от подателката на сигнала, така и от водача на таксито.

От прокуратурата са разпоредили също клипът да бъде свален от социалните мрежи, тъй като съдържа сцени, уронващи престижа на младата жена. Предстои да се извършат и други действия за пълното изясняване на фактите около случая, като е указано проверката да приключи в най-кратък срок.

Припомняме, че за скандала стана ясно в неделя. Младата жена разказа, че е била заснета в таксиметровия автомобил, след което видеото е било качено в социалните мрежи без нейното съгласие, предизвиквайки вълна от негативни реакции. След излъчването на репортажа потърпевшата е подала официален сигнал до държавното обвинение.

Редактор: Мария Барабашка