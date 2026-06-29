Инцидентът е станал вечерта на 28 юни в района на площад „Сан Педро“

Най-малко един човек загина, а друг е в критично състояние след стрелба в популярната зона за развлечения „Сан Педро Скуеър“ в Сан Хосе, щата Калифорния, съобщи „Ройтерс“.

По данни на полицията единият пострадал е починал на място, а вторият е транспортиран в болница с животозастрашаващи наранявания. Разследването се води за убийство, а няколко улици в района са били временно затворени.

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Инцидентът е станал вечерта на 28 юни в района на площад „Сан Педро“ - едно от най-популярните места в района на залива на Сан Франциско, където фенове се събират, за да гледат мачове от Световното първенство по футбол на големи екрани на открито.

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По време на стрелбата обаче не е имало излъчване на футболни срещи. Единственият мач от програмата на Световното първенство за деня е приключил няколко часа по-рано.

Към момента полицията не съобщава информация за извършителя или възможните мотиви за нападението. Разследването продължава.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Reuters

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