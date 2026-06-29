Снимка: БТА, Видео: Reuters
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Инцидентът е станал вечерта на 28 юни в района на площад „Сан Педро“
Най-малко един човек загина, а друг е в критично състояние след стрелба в популярната зона за развлечения „Сан Педро Скуеър“ в Сан Хосе, щата Калифорния, съобщи „Ройтерс“.
По данни на полицията единият пострадал е починал на място, а вторият е транспортиран в болница с животозастрашаващи наранявания. Разследването се води за убийство, а няколко улици в района са били временно затворени.
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One person was killed in a shooting at the site of a California World Cup fan zone, prompting a major police response and an active investigation. Authorities are working to determine the circumstances surrounding the incident and have not yet released further details. The… pic.twitter.com/zNEw2CYjA5— APT News (@APT__News) June 29, 2026
Инцидентът е станал вечерта на 28 юни в района на площад „Сан Педро“ - едно от най-популярните места в района на залива на Сан Франциско, където фенове се събират, за да гледат мачове от Световното първенство по футбол на големи екрани на открито.
One person was killed and another seriously injured in a shooting at a popular entertainment spot in San Jose, California, that has been hosting a FIFA World Cup 'fan zone' https://t.co/LdPcZRTH4G pic.twitter.com/MinklWvvIc— Reuters (@Reuters) June 29, 2026
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По време на стрелбата обаче не е имало излъчване на футболни срещи. Единственият мач от програмата на Световното първенство за деня е приключил няколко часа по-рано.
Ataque em Fan Zone da Copa deixa um morto e um ferido na Califórnia https://t.co/J1ZYgX26IY #g1 pic.twitter.com/A5c7NsSVOJ— g1 (@g1) June 29, 2026
Към момента полицията не съобщава информация за извършителя или възможните мотиви за нападението. Разследването продължава.Редактор: Цветина Петкова
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