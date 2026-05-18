Въоръжен стрелец откри стрелба в джамия в Сан Диего, а полицията смята, че има простреляни, съобщиха властите, цитирани от "Асошиейтед прес". Полицай Антъни Караско заяви, че са постъпили сигнали за множество изстрели в джамията на Сан Диего, намираща се на около 14 км северно от центъра на града. Засега не е ясно дали стрелецът се намира вън или вътре, нито дали вече е заловен.

Полицейското управление на Сан Диего съобщи, че ситуацията на мястото на инцидента "все още е активна, но е овладяна". Караско заяви, че за момента не разполага с повече информация. Според сайта на полицията атакуваният Ислямски център е най-голямата джамия в окръг Сан Диего. Комплексът включва мюсюлманско училище "Ар Рашид" което според сайта предлага курсове по арабски език, ислямски науки и изучаване на Корана.

Кадри от телевизионни камери от въздуха показаха повече от десетина деца, които се държаха за ръце и бяха извеждани от паркинга на джамията, обградена от десетки полицейски автомобили. Бялата на цвят джамия се намира в квартал с къщи, апартаменти, както и молове, където са разположени ресторанти и пазари, характерни за Близкия изток.

Канцеларията на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм съобщи, че той е бил информиран за инцидента. "Благодарни сме на първите отзовали се полицейски екипи на място, които работят за защита на населението, и призоваваме всички да следват указанията на местните власти“, написа канцеларията му в социалната мрежа X.

