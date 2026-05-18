Папа Лъв XIV ще публикува на 25 май първото си голямо послание към католиците и християните по света, в което се очаква да засегне теми като изкуствения интелект, трудовите права и войните. Това предаде БТА.

Енцикликата ще носи заглавието „Magnifica humanitas“ („Величието на човечността“) и според информацията от Светия престол ще бъде фокусиран върху „защитата на човешката личност в епохата на изкуствения интелект“. Очаква се папата да отправи критики и към военните конфликти, които разтърсват света.

Лъв XIV отхвърли обвиненията на Тръмп, че подкрепя Иран да притежава ядрено оръжие

През последните месеци папа Лъв XIV нееднократно предупреждава за опасностите от използването на изкуствен интелект, особено във военната сфера. В свое изказване миналата седмица той определи конфликтите в Украйна, Газа, Ливан и Иран като пример за „безчовечната еволюция на връзката между войната и новите технологии“.

Ватиканът вече обяви и създаването на специална Междуведомствена комисия за изкуствения интелект, която ще анализира влиянието на новите технологии върху човечеството. Според наблюдатели първото голямо послание на папата традиционно очертава основните приоритети на неговия понтификат.

