Папа Лъв XIV отхвърли обвиненията на американския президент Доналд Тръмп, че подкрепял Иран да притежава ядрено оръжие. Повод за реакцията му станаха последните критики на Тръмп към позицията на Ватикана срещу войната с Иран.



Светият отец заяви, че църквата от години се противопоставя на всички ядрени оръжия, и подчерта, че мисията му е да говори за мир и за християнските ценности.

Папа Лъв XIV и Тръмп - в директен словесен сблъсък за политиката и мира



Междувременно държавният секретар Марко Рубио каза, че предстоящата му среща с папата не е свързана с напрежението между Тръмп и Светия престол. Той заяви, че има много неща за обсъждане с Ватикана и уточни, че разговорите ще бъдат фокусирани върху религиозната свобода и международните конфликти. Срещата между двамата е насрочена за утре.

