Когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г., бъдещият папа беше епископ в Перу. Тогава той ясно посочи Москва като виновник. В перуанското предаване Weekly Expression той определи случващото се като „империалистическо нашествие, при което Русия се стреми да завладее територии заради власт и стратегическото значение на Украйна“. Клипът от това изказване отново се появи в италианските медии малко след избирането му за папа на 8 май 2025 г., пише "Асошиейтед прес".

В началото на 2025 г. тогавашният кардинал Превост използва социалните мрежи, за да сподели анализ, критикуващ вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който е приел католицизма, за това, че защитава строга имиграционна политика с аргумента, че християнството подрежда грижата за другите по приоритет, поставяйки семейството, близката общност и съгражданите над чужденците. „Джей Ди Ванс греши. Иисус не ни кара да подреждаме любовта си към другите“, гласи заглавието, което бъдещият папа сподели.

Католическите епископи често коментират в местните медии, а някои от тях придобиват значително влияние. Но те се различават силно по това доколко навлизат в детайли по въпроси за политиката като цяло. Много от тях се придържат към общи изявления за църковната доктрина и ценности и избягват да заемат позиции, които противоречат на конкретни политици. Робърт Превост обаче показа, че следи внимателно световните събития и е готов да бъде доста директен в критиките си.

„Поздравления за кардинал Робърт Франсис Превост, който току-що беше избран за папа“, написа Тръмп в Truth Social на 8 май 2025 г. „Голяма чест е да разберем, че той е първият американски папа. Какво вълнение и каква голяма чест за нашата страна. Очаквам с нетърпение да се срещна с Робърт Превост. Това ще бъде много значим момент!", добави той. По-късно Тръмп заяви в Белия дом, че „бяхме малко изненадани и много щастливи“ от избирането на Лъв XIV.

До понеделник той използваше Truth Social, за да си припише заслуги за избора на папата. „Той не беше в нито един списък за папа и беше поставен там от Църквата, защото е американец. Те смятаха, че това е най-добрият начин да се справят с президента Доналд Дж. Тръмп“, пише държавният глава на САЩ.

Тръмп възприема Превост през призмата на националната гордост и лоялност. Незабавният му стремеж към среща с папата, която все още не се е състояла, отразява типичното му влечение към властта и известността.

Кардиналската колегия през годините е гледала на САЩ с известен скептицизъм, по-специално заради начина, по който военните и икономическите политики на Вашингтон са повлияли на света, особено на бедните държави.

Лъв е израснал, образовал се е и е бил ръкоположен в САЩ, но е прекарал десетилетия като църковен лидер на други места, включително в бедни райони на Южна Америка. „Той беше най-неамериканският от американците“, каза Стивън Милис, който е професор в Католическия теологичен съюз в Чикаго. Именно там младият Лео е получил магистърска степен по богословие.

От самото начало папа Лъв XIV отразява учението на Църквата за войната и мира. „Мирът да бъде с вас". Това бяха първите думи на понтифика от балкона на базиликата „Свети Петър“. Когато се върна на лоджията за първото си неделно благословение, той говори за войната в Украйна и насилието между Израел и Газа, осъждайки „трета световна война“. На следващия понеделник понтификът се срещна с журналисти, като цитира Иисус.

Най-ранните изявления на новия папа подчертават „мира“ като централно послание на Иисус и очертават вероятната тема на неговото папство. Споменаването на Украйна, Русия, Израел и Палестина потвърждава готовността му да излезе извън теорията и да приложи доктрината към това, което се случва с хората по света.

Папата внимателно избягва американската идентичност. Също толкова важно, колкото думите на първите му папски изявления за мира, са езиците, които той използва - нито един от тях не е английски. При представянето си пред света на площад „Свети Петър“ той започна на италиански, а след това използва испански, за да се обърне към перуанските католици и граждани, където е служил. Неделното му благословение беше на италиански. За кратко поздрави журналистите на английски с ясно изразен акцент на човек от Чикаго, но бързо премина към италиански за останалата част от изказването си. Дори при скорошни срещи с репортери Лъв XIV започва на италиански и след това отговаря на английски.

Латинският и италианският са официалните езици на Ватикана, така че не е изненада, че понтификът говори тях. Но това е съзнателен негов избор - да използва свободно италиански и испански. Това подчертава, че той е лидер на глобална институция с 1,4 милиарда последователи. „Той не иска да бъде възприеман като човек от Америка или да се опира на авторитета си като американец“, каза професорът от Католическия университет Уилям Барбиери. „Той иска да говори от името на Църквата", допълни той.

Великден и Страстната седмица разкриха разлом. Тръмп засили заплахите срещу Иран около Възкресение, когато християните празнуват. Лъв XIV използва своето послание за Цветница, за да нарече Иисус „Крал на мира“ и да каже, че Бог „не слуша молитвите на онези, които водят война, а ги отхвърля“, допълвайки: "Въпреки че отправяте много молитви, няма да слушам: ръцете ви са пълни с кръв".

Тръмп покани консервативни религиозни лидери в Белия дом за отбелязване на Страстната седмица. Неговата духовна съветничка Паула Уайт сравни президента с Иисус, казвайки, че и двамата са преследвани фигури, преживели страдания.

В Рим Лъв XIV изми краката на други хора, както разказва историята на Тайната вечеря, когато Иисус прави същото за своите ученици. Говорейки пред репортери, папата за първи път спомена Тръмп по име и каза, че се надява президентът да потърси „изход“ по отношение на Иран. На Великден Тръмп заплаши с масирани бомбардировки на гражданската инфраструктура на Иран и унищожение на „цяла цивилизация“. Папата нарече тази заплаха „наистина неприемлива“.

Твърде различните им гледни точки и личностни характеристики, заедно с тежестта на войната в Иран, окончателно премахват всякаква преструвка или възможност Тръмп и Лъв XIV да избегнат директен сблъсък.

Доналд Тръмп все още възприема папа Лъв XIV като вътрешнополитически съперник. В публикация на президента, в която нарича понтификът „слаб“ , той каза: „Не искам папа, който критикува президента на Съединените щати, защото аз правя точно това, за което бях избран“. Той добави, че Лъв трябва „да се съсредоточи върху това да бъде велик папа, а не политик.“

Главата на Римокатолическата църква, от своя страна, отново заяви, че не говори като политик. „Да поставя моето послание на същото ниво с това, което се е опитал да направи, мисля, че означава да не се разбира посланието на Евангелието“, каза папата пред "Асошиейтед прес" на борда на полета му за Алжир. „Съжалявам да го чуя, но ще продължа с това, което вярвам, че е мисията на Църквата в днешния свят", заяви понтификът.

Папа Лъв XIV започна 10-дневно посещение в Африка

Това е рядка динамика за папството, чиито носители обикновено коментират глобалните въпроси, без да назовават конкретни светски политици. И макар Тръмп често да напада всеки, когото възприема като враг, този случай е необичаен и за държавния глава. Този път той се конфронтира с човек, който не приема неговите условия и не е подложен на реален политически натиск да го направи.

