Изминалата 2025 година беше нетипична за Римокатолическата църква не само защото беше Юбилейна година, привлякла във Ватикана милиони богомолци от цял свят. Тя беше неочаквана и защото начело на Римокатолическата църква беше избран нов ръководител, след като предходният папа Франциск почина в деня след Великден. Всеки нов лидер поражда интерес. През 2025 г. това твърдение беше в сила и за новия папа Лъв XIV, чието светско име е Робърт Франсис Превост. Той е роден в Чикаго, но има богато на разклонения родословно дърво, чийто корени тръгват и от Европа. Робърт Франсис Превост е първият папа от САЩ. Той е августинец и две десетилетия е бил на мисия в Перу, преди да бъде привлечен от папа Франциск на пост във Ватикана.

Американецът Робърт Превост - новият папа

След избора на Превост за папа анализаторите започнаха да правят прогнози дали той ще продължи курса на своя предшественик за по-широко отваряне на дверите на Римокатолическата църква за човешкото многообразие, или ще се върне към папския консерватизъм. След повече от половин година от избирането на Лъв XIV за нов папа анализатори вече могат да дадат отговор на този въпрос. Той е последовател на папа Франциск по някои въпроси, докато по други той запазва консервативното мислене, обобщава италианското издание „Панорама“. Лъв XIV е амалгама от предходните ръководители на Католическата църква, но същевременно е модерен папа в епоха, изпълнена с много предизвикателства за човечеството, сред които са продължаващите конфликти на много места по света, възходът на унилатералния подход в международната политика, трусовете в световния многополюсен ред и повсеместното настъпване на свръхновите технологии и на изкуствения интелект.

Папа Лъв ХІV: Мирът да бъде с вас

Още в първите си месеци начело на Църквата папа Лъв XIV и Светият престол предложиха да играят посредническа роля за разрешаването на конфликтите в Украйна и в Газа и често правеха изявления по тези два най-актуални международни въпроса.

► На 9 декември папата прие украинския президент Володимир Зеленски в папската резиденция в Кастел Гандолфо край Рим. Срещата им продължи 30 минути и след края ѝ папата заяви, че Европа трябва да играе централна роля в усилията за прекратяване на войната в Украйна. Тогава той предупреди, че всеки план за мир, който загърбва континента, е нереалистичен, предаде "Ройтерс". Папата призова за справедлив и траен мир за Украйна. Лъв XIV изрази и надежда, че ще има възможност да посети Киев, но добави, че човек трябва да гледа реалистично на подобни планове за пътуване в настоящия контекст. Относно плана на Доналд Тръмп за Украйна папата каза, че не е прочел целия проект и затова предпочита да не прави коментари. Лъв XIV обаче добави, че някои части от плана, които все пак видял, говорят за огромна промяна в това, което в продължение на много години било един истински съюз между Европа и САЩ, предаде "Ройтерс".

Това не беше първата среща на Зеленски с Лъв Четиринадесети. Двамата се видяха и през юли в Кастел Гандолфо. По това време Зеленски беше в Рим за участие в международна конференция за възстановяване на Украйна, припомня „Политико“. След като присъства на погребението на папа Франциск в края на април, украинският лидер беше и сред официалните гости на интронизацията на Лъв XIV в средата на май. Тогава също се видя с новия папа за кратко, припомня "Франс прес".

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy met Pope Leo at Castel Gandolfo, Italy, expressing deep appreciation for the Vatican's humanitarian support and inviting the pontiff to visit Ukraine https://t.co/pmuBwtDcnk pic.twitter.com/yXeBJIRHqn — Reuters (@Reuters) December 9, 2025

► Що се касае до войната в Ивицата Газа и в по-широк аспект до десетилетното противоборство между израелците и палестинците, Лъв XIV заяви в края на ноември, че решението за две държави - Израел и Палестина, е единственото, което може да сложи край на израело-палестинския конфликт, предаде "Франс прес".

Позициите на Лъв XIV относно двата най-горещи конфликта на 2025 г. очертаха курса, който ще следва Църквата при новия си ръководител, а именно готовност за посредничество за намиране на справедливи и трайни решения, които да се взимат по пътя на диалога, а не зад гърба или през главата на засегнатите страни.

"Латино гринго, който върви редом с бедните и отритнатите": Пътят на папа Лъв ХІV

Стремеж към диалог и съпричастие към раздираните от конфликти държави – това бяха и двата принципа, които Лъв XIV избра да следва и по време на първата си папска задгранична визита в края на ноември, по време на която той посети първо Турция и после Ливан. Турция е своеобразен кръстопът на континенти, на религии и на цивилизации, а Ливан - страна, преживяла много конфликти. Тя дълги години беше възприемана като модел на съжителство между християни и мюсюлмани и между представители на различните разклонения на християнската и на мюсюлманската религия.

► В Турция Лъв XIV дойде по покана на Вселенския патриарх Вартоломей I - една предпочитана от Ватикана фигура за диалог от редиците на православните християни. По време на визитата си в тази страна папата се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара и призова Турция да играе стабилизираща роля в един силно конфликтен световен контекст. После в Истанбул Лъв XIV отслужи литургия с католически духовници и поклонници в катедралата „Свети дух“. Папата разгледа и емблематичната Синя джамия в града. За разлика от предшествениците си, той не можа да посети бившата византийска базилика „Света София“. Допреди няколко години тя беше музей, но после Ердоган я превърна в джамия, припомня "Франс прес". Визитата на папата включваше и посещение на Изник, бивша Никея, където той участва заедно с Вартоломей I в честване на 1700-годишнината от Първия вселенски събор – едно основополагащо събитие за християнството. По време на церемонията папата призова за единство между християните от всички разклонения на християнската вяра.

Снимка: папа Лъв XIV в Турция, Getty Images

► В Ливан папата отиде като посредник на мира и призова ливанците да не напускат страната си и да се помирят, предаде "Франс прес". Лъв XIV призова също така ливанските ръководители да служат на народа си предано и ангажирано. Папата се срещна с президента Жозеф Аун, който е единственият държавен глава християнин на страна от арабския свят. По време на тази среща Аун увери папата, че Ливан ще бъде съхранен като модел на съжителство между християните и мюсюлманите. В Бейрут папата засади и маслиново дърво на мира в центъра на града след церемония на „Площада на мъчениците“, на която призова лидерите на различните общности да работят за единството на страната. По време на церемонията лидери на маронитите, православните и протестантите, както и на сунитите, шиитите и друзите, произнесоха речи, в които изтъкнаха ангажимента на техните общности за мирно съжителство в Ливан. Визитата на папата включваше и посещение в маронитската патриаршия в Бкерке, среща с младежи, по време на която той ги призова да променят със своите енергия и ентусиазъм историята на страната си, визита в манастира в Аная, където той се поклони на гроба на Свети Шарбел Малуф, монах и ермит маронит, канонизиран през 1977 г. и много почитан сред ливанците от всички вероизповедания. По време на визитата си в Ливан папата посети и светилището в Ариса в подножието на огромна статуя на Богородицата, която се извисява над залива Джуние на Средиземно море. Там се срещна и със стотици епископи, свещеници, монаси и монахини.

Снимка: папа Лъв XIV в Бейрут, Getty Images

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ използва визитата на папата, за да му предаде писмо, в което го призоваваше да се обяви срещу "несправедливостта и агресията" на Израел срещу Ливан, предаде "Франс прес". Въпреки прекратяването на огъня преди повече от година в Ливан, където израелските сили се сражаваха с „Хизбула“, в последните няколко седмици Израел отново засили въздушните си удари, заявявайки, че взима на прицел „Хизбула“, за да ѝ попречи да се превъоръжи. На пресконференция на летището в Бейрут в края на визитата си в Ливан папата призова за край на атаките срещу страната, но без да споменава Израел, предаде "Франс прес". Той каза, че в тази страна оръжията трябва да замлъкнат в полза на съзидателните преговори, посредничество и диалог и да бъде избран пътят на мира.

Решението на папа Лъв XIV да направи първите си официални посещения в Турция и Ливан даде индикации за характера на понтификата му. За сравнение папа Франциск се беше ориентирал към визити при християните в периферията в Азия и в мюсюлманския свят. Посещенията на папа Бенедикт XVI се ръководеха от принципа Европа преди всичко, а папа Йоан Павел II посети първо родната си Полша, водейки се от принципа родината на първо място. Папа Лъв XIV показва с първите си визити, че погледът му ще е фокусиран върху междурелигиозния диалог и върху страните, белязани от разнородни разделения.

Но всъщност първата си задгранична визита папата направи още през октомври, когато прекоси границите на Ватикана, за да навлезе в заобикалящия го Рим и да гостува в италианския президентски дворец „Куиринале“ на италианския президент Серджо Матарела, припомня АНСА. По време на тази визита двамата лидери потвърдиха ангажимента си за мира и изразиха съжаление, че на много места по света все още бушуват войни.

На връщане от Ливан пред журналисти в самолета папата пък намекна кои ще бъдат бъдещите му дестинации. Той каза, че подготвя пътуване в Алжир през 2026 г., за да посети местата, свързани със Свети Августин, като поясни, че тази визита ще бъде в рамките на обиколка в Африка. Папата заговори и за пътуване до Аржентина, Уругвай и Перу, без да споменава конкретни дати.

► Мнозина се питат дали Лъв XIV ще посети скоро и родината си САЩ. Неговият избор за папа беше горещо приветстван от президента Доналд Тръмп през май, отбелязва "Ройтерс". Неотдавна Лъв XIV заяви, че наскорошните коментари на Тръмп за Европа рискуват да отслабят връзките между САЩ и Стария континент, които си остават от ключово важно значение. Папата изрази мнение, че САЩ се опитват да разбият онова, което би трябвало да е един много силен съюз днес и в бъдеще, посочва "Ройтерс". Лъв XIV визираше позициите на американската администрация относно Европа, формулирани в американската стратегия за сигурност, в която Вашингтон предупреди за риск от цивилизационно заличаване на Стария континент и разкритикува масовите миграции, допуснати на него. Папата обаче визираше и коментари на Тръмп пред „Политико“, в които той упрекна европейските политически лидери заради тяхното желание да бъдат „толкова политически коректни“. Лъв XIV изрази и безпокойство, че САЩ биха могли да договорят с Русия решение за Украйна, без да отчитат позициите ѝ и пренебрегвайки мнението на Европа по този въпрос. В последно време папата критикува и имиграционната политика на Тръмп, като по този начин се вписва в курса на критики към Вашингтон, зададен от предшественика му Франциск. Лъв XIV повдигна въпроса дали твърдата политика на Тръмп по миграционния въпрос е в съответствие с ученията на Църквата в подкрепа на живота. Той заяви, че човек, който казва, че е против абортите, но същевременно проявява нехуманно отношение към имигрантите в САЩ, няма как действително да подкрепя живота. Понтификът критикува индиректно и плановете на САЩ спрямо Венецуела. По време на пресконференция в самолета на връщане от Бейрут за Рим, папата призова САЩ да привилегироват диалога с Венецуела, вместо да предприемат инвазия, предаде "Франс прес". Всичко това навежда на мисълта, че скоро визита на Лъв XIV в родната му страна едва ли ще има. На 26 февруари в САЩ ще излезе първата книга с речи на новия папа, озаглавена „Мир вам. Моите думи към Църквата и към Света“, припомня "Асошиейтед прес".

► През първите си месеци начело на Римокатолическата църква папа Лъв XIV прие на аудиенция лидери от цял свят, сред които Джей Ди Ванс, Антонио Коща, Хавиер Милей, Антониу Гутериш, Джорджа Мелони, Ицхак Херцог, Анджей Дуда, Карол Навроцки, Рафаел Гроси, Мая Санду, Франк-Валтер Щайнмайер, Гитанас Науседа, крал Абдула Втори, Габриел Борич, Виктор Орбан, Никол Пашинян, Евика Силиня, Сирил Рамапоса, Петер Пелегрини, Андрей Пленкович и много други. Българският премиер в оставка Росен Желязков беше на аудиенция при папата през май.

► През първите си месеци на власт папата се срещна и с много знаменитости, сред които Робърт де Ниро, Ал Пачино, Наоми Кембъл и др.

El pasado lunes Al Pacino se reunió con el Papa Leon XIV.

Es el primer actor en visitar al nuevo Papa. pic.twitter.com/1diNWQ1P9e — Jóvenes Católicos (@catolicos_es) June 17, 2025

► На 23 октомври понтификът прие във Ватикана британския крал Чарлз III и съпругата му кралица Камила. По време на тази визита кралят и папата се помолиха заедно в Сикстинската капела на Апостолическия дворец във Ватикана. Церемонията съчетаваше традициите на Римокатолическата и на Англиканската църква, оглавявани съответно от папата и британския монарх, припомнят световните агенции. Чарлз III, заедно с кралица Камила, посетиха Ватикана и през април за частна среща с папа Франциск малко преди смъртта му. Те бяха представлявани от други членове на кралското семейство по време на погребението на Франциск и интронизацията на Лъв Четиринадесети.

► На няколко пъти по време на първите месеци от понтификата си папа Лъв XIV организира колективни срещи с представители на разнородни съсловия. На 12 декември той се срещна със служители на разузнавателните служби в Италия и ги призова да бъдат бдителни, но и да спазват човешките права и да не използват поверителната информация, с която разполагат, за сплашване, манипулации, шантажиране или дискредитиране, предадоха "Асошиейтед прес" и "Франс прес".

На 10 декември пък папата се срещна с около 80 евродепутати от 18 страни, членуващи в европарламентарното консервативно семейство „Европейски консерватори и реформисти“. В това европейско семейство членува и партията на италианския премиер Джорджа Мелони „Италиански братя“, както и полската формация „Право и справедливост“ и формацията „Идентичност-Свободи“ на френската евродепутатка Марион Марешал Льо Пен. Тя е племенница на френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен. По време на срещата с европейските консерватори папата изтъкна вродените връзки между християнството и европейската история и припомни за приноса на членове на християнската общност към европейското гражданско общество, изкуството и музиката, както и за научните постижения. Папата призова европейските консерватори да не остават блокирани в една отминала епоха и да допринесат гласът на Католическата църква и на нейната социална доктрина да продължава да се чуват.

На 6 декември пред новоназначени посланици на 13 страни във Ватикана папата предупреди, че Светият престол няма да остане със скръстени ръце пред несправедливостите и нарушенията на фундаменталните човешки права, припомня "Франс прес".

На 15 ноември папата прие във Ватикана 200 професионалисти от света на киното , сред които Кейт Бланшет, Моника Белучи, Спайк Ли и др.

Снимка: папа Лъв XIV и Моника Белучи, БГНЕС

Той поздрави лично всеки един от тях и после подчерта, че един от най-ценните приноси на киното е именно този, че помага на зрителя да се преоткрие и да погледне с нов поглед сложното си съществуване. Киното съживява онази надежда, без която животът е непълен, каза още папата. Лъв XIV призова институциите да продължат да подкрепят седмото изкуство.

Кои са любимите филми на папа Лъв XIV

Папата призова кинодейците да говорят повече за насилието, бедността, изгнанието, самотата, пристрастеността, забравените войни – все рани, които изискват да бъдат видени и разказани. Срещата с кинодейците се вписа в една инициатива, подета от папа Франциск, който през юни 2024 г. беше организирал среща във Ватикана със 100 хумористи и комедианти от цял свят, припомнят световните агенции. А малко преди срещата си с кинодейците Лъв XIV разказа и, че любимите му филми са „Животът е прекрасен“ на Франк Капра от 1946 г. с Джеймс Стюарт, „Мелодията на щастието“ от 1965 на Робърт Уайз с Джули Андрюс, „Обикновени хора“ от 1980 на Робърт Редфорд и „Животът е прекрасен“ от 1997 на Роберто Бенини. Това откровение беше също от полза за „разгадаването на енигмата Лъв XIV“, коментираха тогава световните агенции.

През октомври папата се срещна с представители на асоциация на жертви на сексуални посегателства в църквата. Участници в срещата я определиха като откровена и фокусирана върху начина, по който Църквата би могла да действа повече за предотвратяване на подобно насилие, предаде "Франс прес". Малко преди тази среща доклад на ватиканска комисия разкри, че в Църквата все още няма прозрачност относно сексуалните посегателства, а жертвите не получават адекватна подкрепа, докато сигналите се неглижират, а наказването на отговорните за това лица се бави. В доклада, съдържащ 107 страници, се говореше и за нуждата от изплащане на репарации на жертвите на сексуални посегателства. Комисията, изготвила този документ, беше създадена още през 2014 г. от папа Франциск и включва духовни лица и светски личности, сред които юристи, психолози, психиатри и преподаватели.

На 9 октомври Лъв XIV се срещна с представители на новинарски агенции, членуващи в неправителствената организация „Майндс интернешънъл“, в която влизат световните агенции "Франс прес", "Ройтерс", "Асошиейтед прес", както и национални агенции като ДПА, БТА или АНСА. Пред журналистите тогава папата подчерта, че комуникацията трябва да бъде свободна от подвеждащо и заблуждаващо мислене, което я корумпира, и от деградиращите практики на така наречения клик бейт (превръщането на информациите в примамка за кликвания). Той призова журналистите никога да не продават авторитета си. Папата каза, че журналистите и информационните агенции могат да действат като бариера пред онези, които чрез лъжи се опитват да пораждат разделения с цел да владеят, разделяйки хората. Той припомни творбата „Произходът на тоталитаризма“ на Хана Аренд, в която се казва, че светът има нужда от свободна и обективна информация. По време на срещата Лъв XIV благодари на журналистите за техните репортажи от Украйна и от Ивицата Газа и отправи призив за освобождаването на журналистите, задържани по света, докато са вършели работата си. Той добави, че журналистическата професия не трябва никога да бъде възприемана като престъпление, че тя е човешко право и стълб, които крепи зданието на нашите общества и трябва да бъде защитавана и пазена. Папата предупреди и за ролята на изкуствения интелект, променящ начина, по който хората получават информация и комуникират. "Трябва да сме бдителни, за да гарантираме, че технологията няма да замени човешките същества и че информацията и алгоритмите, които я управляват днес, няма да са в ръцете на шепа хора", призова той. Всички тези предупреждения и призиви на папата към журналистите и новинарските агенции дойдоха в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе атаки срещу критични към него медии, припомнят световните агенции.

На 1 октомври в Кастел Гандолфо се състоя конференция по повод 10-ата годишнина от публикуването на втората енциклика на папа Франциск, призоваваща за действия срещу глобалното затопляне, озаглавена „Хвала тебе“. На събитието Лъв XIV подчерта, че няма място за безразличие пред климатичните промени. Той призова гражданите да упражнят натиск върху правителствата, за да вземат повече мерки в борбата с климатичните промени. Папата подчерта, че хората също трябва да имат думата в решенията на управляващите по този въпрос. На това събитие присъства актьорът и бивш губернатор на щата Калифорния Арнолд Шварценегер, който нарече Лъв XIV „екшън герой на климатичните действия“, предаде АНСА. Месец и половина по-късно папата направи и видеообръщение към участниците в конференцията за климата COP 30 в Белем, Бразилия, призовавайки ги за конкретни действия в борбата с климатичните промени. Тези „климатични“ позиции на понтифика също го противопоставиха на сънародника му Доналд Тръмп, за когото климатичните промени са една голяма измама и който още с идването си на власт побърза да изтегли САЩ от Парижкото международното споразумение за климата.

Много от срещите на папата през 2025 година бяха предварително записани в дневния му ред, като част от програмата на Юбилейната година на Римокатолическата църква. През лятото папата се срещна с милиони младежи, дошли във Ватикана за Юбилея на младежите. През септември той ръководеше церемонията по канонизиране на първия светец от поколението на милениалите Карло Акутис, която беше нов повод за негова среща с младите.

Момчето, което обичаше Бог: Папа Лъв XIV канонизира Карло Акутис - първия светец от поколението милениал

В средата на ноември във Ватикана се състоя и Юбилеят на бедните. По този повод папата организира в залата „Павел VI“ на Апостолическия палат обяд за 1300 души - бедни, бездомници, бежанци и хора в неравностойно положение. На обяда присъстваха и представители на транссексуалната общност. Менюто на трапезата включваше зеленчукова лазаня, котлет с гарнитура от зеленчуци и неаполитански сиропиран десерт, съобщава АНСА. Чрез организирането на този обяд новият папа се вписа в една установена от предшественика му Франциск традиция да кани на трапезата си хора, изключени от обществото. На 6 декември във Ватикана имаше голям концерт, даден в чест на бедните. Ключов елемент в програмата му беше изпълнението на „Аве Мария“ от канадския певец Майкъл Бубле.

Програмата от срещи във Ватикана във връзка с Юбилея на Римокатолическата църква включваше и т.нар. Юбилей на затворниците, надзирателите и всички останали служители в наказателната система. В събитието във Ватикана участваха около 6000 души от цял свят, сред които доброволци, работещи в затворите, надзиратели, затворнически свещеници и др. Малки групи затворници също бяха получили специално разрешително да присъстват, посочва "Асошиейтед прес". Пред тях папата разкритикува пренаселеността и лошите условия в затворите дори в най-богатите страни по света.

► В програмата на Ватикана тази година беше вписано и третото издание на форума, наречен "Световна среща на братството между хората". Проявата се организира от три години от фондацията с религиозна и духовна насоченост „Всички сме братя“, чието име идва от едноименна енциклика на покойния папа Франциск. Тази година мотото на форума, продължил два дни, беше „Милост за света“, припомня католическата новинарска агенция „Католик нюз“. Третото издание на форума "Световна среща на братството между хората" събра във Ватикана над 500 участници, сред които нобелови лауреати, учени, културни дейци, технологични експерти и еколози, които в 15 дискусионни панела обсъждаха теми като мира, грижата за планетата, въздействието на новите технологии и бъдещето на човечеството. Форумът приключи с голям концерт на 13 септември на площад „Свети Петър“ във Ватикана с участието на Андреа Бочели, Фарел Уилямс, Карол Джи, Джон Леджънд, Дженифър Хъдсън и др. Сред участниците в концерта беше и иракската язидка Надя Мурад, която е нобелова лауреатка за мир. Тя отправи призив за край на войните и на насилието по света.

Концертът тогава стартира с внушителен светлинен спектакъл в небето над Ватикана, по време на който 3000 дрона „изрисуваха“ над базиликата „Свети Петър“ различни картини, сред които лика на папа Франциск, стенописа на Микеланджело „Сътворението на Адам“, скулптурата на Бернини „Пиета“ и иконата с Богородицата, наречена „Спасението на римския народ,” намиращата се в римската базилика „Санта Мария Маджоре“. Това беше първо по рода си подобно шоу с дронове във Ватикана, коментира „Католик нюз“. Зрелищният спектакъл в небето над Ватикана показа как дроновете може и трябва да бъдат използвани за създаване на нещо красиво във време, в което безпилотните апарати играят водеща роля във въоръжените конфликти по света, коментираха тогава специализирани издания.

► Това не беше единственият зрелищен спектакъл във Ватикана през първата година от управлението на новия папа. На 9 декември беше открита изложба, на която бяха представени 132 рождествени сцени. Те са дело на творци от 23 различни страни, в това число Италия, Франция, Хърватия, Полша, Унгария, Перу, Индия и САЩ. На площад "Свети Петър" бяха запалени и светлините на коледното дърво и беше открита ватиканската рождествена сцена. А в края на юни по повод празника на светците Петър и Павел булевардът, водещ към площад „Свети Петър", беше застлан с килими от цветя, изобразяващи различни религиозни сюжети и ликове на светци.

► Още няколко събития през изминалите няколко месеца допринасят, за да се добие представа за новия папа и за неговия понтификат. На 9 октомври Ватиканът публикува първия труд на Лъв XIV - апостолическият призив „Обичах те“ . В него папата призовава Католическата църква да промени манталитета си и да стане бедна църква за бедните хора, тоест да прояви конкретна ангажираност към бедните хора по света. Текстът съдържа 104 страници и е започнат като писмен проект от папа Франциск. След смъртта му папата се захваща с него и го превръща в израз на своите мисли, а не в довършване на проекта на някой друг. В него той припомня и силните критики на Франциск по адрес на имиграционните политики на Доналд Тръмп. Документът критикува издигането на стени или огради по границите. „Църквата, подобно на майка, придружава онези, които са потеглили на път. Тя знае, че във всеки отхвърлен мигрант се крие самият Христос, който чука по вратите на общностите“, се казва в апостолическия призив, в който се апелира не за издигане на стени, а за градеж на мостове. В труда си папата казва и че броят на хората, живеещи в бедност по света, трябва постоянно да тегне над колективната съвест. Той също така критикува и глобалната пазарна система, която не се грижи за най-уязвимите хора в обществото. „Илюзията за щастие, произтичаща от комфортния живот, тласка много хора към една визия за живота, фокусирана върху трупането на състояние и социален успех на всякаква цена, дори и в ущърб на другите“, казва папата.

Cardinal Cupich, Archbishop of Chicago, reflects for Vatican News on Pope Leo XIV's first Apostolic Exhortation: 'Dilexi Te'.https://t.co/Tsgjp7qUdw — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2025

► По време на визита в централата на Организацията на ООН за земеделие и прехрана в Рим миналата есен Лъв XIV определи като колективен провал това, че милиони хора по света живеят и умират от глад в момент, в който науката удължава продължителността на живота, а технологиите сближават континентите, предадоха световните агенции.

► На 4 декември ватиканска комисия, създадена още преди пет години от папа Франциск, заяви, че на този етап жени не могат да стават дякони в Римокатолическата църква, но остави отворена възможността за промяна по този въпрос в бъдеще, отбелязват световните агенции. Дяконите отслужват кръщенета, сватби и погребения, но не могат да отслужват литургии, за разлика от свещениците, припомнят световните агенции. Новият папа обаче внесе корекции във ватиканско законодателство, така че да бъде по-добре дефинирана ролята на жените в администрацията на града държава Ватикан. Сега начело на тази администрация е именно жена - монахинята Рафаела Петрини. Но пропуски в законодателството я изключваха от някои работни процеси.

► През изминалите месеци Лъв XIV се произнесе и по ключовите за Църквата теми за евтаназията и за еднополовите бракове. Той заяви, че животът има значение до последния му миг и че семейството е съставено от баща, майка и деца, възприемайки консервативните възгледи на предшествениците на папа Франциск, припомня „Панорама“.

► През годината, в която Лъв XIV правеше първите си стъпки като папа, той получи и много подаръци - от картини и икони, през национални сувенири и традиционни религиозни одежди и църковни книжа, до всякакви спортни атрибути, като бейзболни шапки, фланелки на любимите му отбори, топки за тенис и др. Най-странният подарък обаче беше жребец, наречен Протон, който папата получи от свой полски почитател, собственик на ферма за развъждане на породисти коне. На 14 септември, когато Лъв Четиринадесети навърши 70 години, той получи и торта за рождения си ден, специално направена за него от американската верига ресторанти „Портилос“.

Pope Leo presided over the Christmas Eve mass in Vatican City and said the story of Jesus being born in a stable because there was no room at an inn should remind Christians that refusing to help the poor and strangers today is tantamount to rejecting God https://t.co/i6vDcMuIuH pic.twitter.com/G5huXnemrP — Reuters (@Reuters) December 25, 2025

► Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия за Рождество Христово, в която отправи първото си "Послание към града и света". Понтификът напомни на християните, че отказът да помагат на бедните и непознатите днес е равносилен на отхвърляне на Бога.

