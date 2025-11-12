Понтификът обяви фаворитите му в специално видео

Папа Лъв XIV разкри кои са неговите четири любими филма. Той сподели информацията дни преди специалната и първа по рода си среща с филмови звезди във Ватикана. Сред световноизвестните актьори, които ще имат шанса да разговарят с понтифика, са Кейт Бланшет, Крис Пайн, Виго Мортенсен, Алисън Бри, Дейв Франко и Моника Белучи. Очаква се да присъстват и носителите на „Оскар“ режисьори Спайк Лий, Джордж Милър, Джузепе Торнаторе и Гас Ван Сант.

"Латино гринго, който върви редом с бедните и отритнатите": Пътят на папа Лъв ХІV (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според Ватикана официалната среща е част от продължаващите чествания на Светата година на Църквата и има за цел „да задълбочи диалога със света на киното, изследвайки възможностите, които художественото творчество предлага за мисията на Църквата и насърчаването на човешките ценности“.

За да отбележи събитието, Ватикана публикува видео с папата, в което той споделя кои вдъхновяващи класики са оставили специално място в сърцето му.

А това са:

► "Животът е прекрасен“ от 1946 г. на режисьора Франк Капра.

Във филма участват Джеймс Стюарт, Дона Рийд, Лайънъл Баримор и Хенри Травърс. Сценарият, написан от Франсис Гудрич, Албърт Хакет и Джо Суерлинг, е адаптация по разказа „Най-големият подарък“ на писателя Филип Ван Дорън Щерн. Въпреки разочароващите финансови резултати при излизането си, филмът постепенно се превръща в едно от най-обичаните произведения на Америка. През 1990 година, филмът е включен в Националния филмов регистър към Библиотеката на Конгреса на САЩ като част от културното наследство на страната. А Empire включи заглавието в списъка си „500 най-велики филма за всички времена“.

► "Звукът на музиката“ от 1965 г. на режисьора Робърт Уайз.

Лентата е режисирана от Робърт Уайз и с участието на Джули Андрюс и Кристофър Плъмър. Тя е филмова адаптация на едноименния сценичен мюзикъл, поставен на "Бродуей" през 1959 година, който от своя страна е базиран на автобиографичната книга „Историята на певците от фамилията Трап“ от Мария фон Трап. През 2001 г. „Звукът на музиката“ включен в Националния филмов регистър към Библиотеката на Конгреса на САЩ.

► "Обикновени хора" от 1980 г. на Робърт Редфорд.

Лентата е режисьорският дебют на актьора от "Великият Гетсби". Сценарият, написан от Алвин Сарджънт, е базиран на едноименния роман на Джудит Гест.

► "Животът е прекрасен“ от 1997 г.  на Роберто Бенини.

В главните роли участват Бенини и неговата съпруга Николета Браски. Лентата разказва историята на един италианец от еврейски произход по време на Втората световна война, който трябва да използва своя хумор и въображение, за да помогне на сина си да оцелее в концентрационния лагер.

Папа Лъв ХІV - първият американец в историята, който сяда на Светия престол

Всеки един от филмите утвърждава морала като ключово качество на човека.

Холивудското събитие е част от продължаващия опит на Ватикана да се ангажира с популярната култура. Това е първата публика на папа Лъв сред знаменитости. Неговият предшественик, папа Франциск, беше домакин на събиране на комици през юни миналата година, сред които бяха Конан О'Брайън, Стивън Колбърт и Джими Фалън.

Папа Лъв също така имаше частна аудиенция с Робърт Де Ниро, а по-рано през годината се срещна и с Ал Пачино.

