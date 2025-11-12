Папа Лъв XIV разкри кои са неговите четири любими филма. Той сподели информацията дни преди специалната и първа по рода си среща с филмови звезди във Ватикана. Сред световноизвестните актьори, които ще имат шанса да разговарят с понтифика, са Кейт Бланшет, Крис Пайн, Виго Мортенсен, Алисън Бри, Дейв Франко и Моника Белучи. Очаква се да присъстват и носителите на „Оскар“ режисьори Спайк Лий, Джордж Милър, Джузепе Торнаторе и Гас Ван Сант.

Според Ватикана официалната среща е част от продължаващите чествания на Светата година на Църквата и има за цел „да задълбочи диалога със света на киното, изследвайки възможностите, които художественото творчество предлага за мисията на Църквата и насърчаването на човешките ценности“.

За да отбележи събитието, Ватикана публикува видео с папата, в което той споделя кои вдъхновяващи класики са оставили специално място в сърцето му.

А това са:

► "Животът е прекрасен“ от 1946 г. на режисьора Франк Капра.

It's A Wonderful Life (1946 dir. Frank Capra) (Cinematography by Joseph F. Biroc, Joseph Walker & Victor Milner) pic.twitter.com/fS6nIT1uBr — Ebru Yıldırım (@Ebruyldrm_88) December 31, 2023

Във филма участват Джеймс Стюарт, Дона Рийд, Лайънъл Баримор и Хенри Травърс. Сценарият, написан от Франсис Гудрич, Албърт Хакет и Джо Суерлинг, е адаптация по разказа „Най-големият подарък“ на писателя Филип Ван Дорън Щерн. Въпреки разочароващите финансови резултати при излизането си, филмът постепенно се превръща в едно от най-обичаните произведения на Америка. През 1990 година, филмът е включен в Националния филмов регистър към Библиотеката на Конгреса на САЩ като част от културното наследство на страната. А Empire включи заглавието в списъка си „500 най-велики филма за всички времена“.

► "Звукът на музиката“ от 1965 г. на режисьора Робърт Уайз.

The hills are alive... with 60 years of The Sound of Music! 🩵🎶



On this day in 1965, The Sound of Music first premiered on the big screen. Join us in celebrating this monumental milestone by sharing your favorite moments, lyrics and memories of watching this iconic film in the… pic.twitter.com/erTRK7ezhU — The Sound of Music (@SoundofMusic) March 2, 2025

Лентата е режисирана от Робърт Уайз и с участието на Джули Андрюс и Кристофър Плъмър. Тя е филмова адаптация на едноименния сценичен мюзикъл, поставен на "Бродуей" през 1959 година, който от своя страна е базиран на автобиографичната книга „Историята на певците от фамилията Трап“ от Мария фон Трап. През 2001 г. „Звукът на музиката“ включен в Националния филмов регистър към Библиотеката на Конгреса на САЩ.

► "Обикновени хора" от 1980 г. на Робърт Редфорд.

On this day, 45 years ago, Robert Redford's "Ordinary People" (1980) was released in the USA & Mexico.pic.twitter.com/SD8wq81uO8 — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) September 19, 2025

Лентата е режисьорският дебют на актьора от "Великият Гетсби". Сценарият, написан от Алвин Сарджънт, е базиран на едноименния роман на Джудит Гест.

► "Животът е прекрасен“ от 1997 г. на Роберто Бенини.

Life is Beautiful (1997) dir. Roberto Benigni pic.twitter.com/fVPPOyAOuq — Cinematic (@CinemaxThing) May 23, 2024

В главните роли участват Бенини и неговата съпруга Николета Браски. Лентата разказва историята на един италианец от еврейски произход по време на Втората световна война, който трябва да използва своя хумор и въображение, за да помогне на сина си да оцелее в концентрационния лагер.

Всеки един от филмите утвърждава морала като ключово качество на човека.

#PopeLeoXIV reveals his four favorite movies of all-time.



Read the full story on the Pope’s plans for a big Hollywood gathering at the Vatican: https://t.co/yqWaKaM20e pic.twitter.com/roRp1M1jlI — Variety (@Variety) November 11, 2025

Холивудското събитие е част от продължаващия опит на Ватикана да се ангажира с популярната култура. Това е първата публика на папа Лъв сред знаменитости. Неговият предшественик, папа Франциск, беше домакин на събиране на комици през юни миналата година, сред които бяха Конан О'Брайън, Стивън Колбърт и Джими Фалън.

Папа Лъв също така имаше частна аудиенция с Робърт Де Ниро, а по-рано през годината се срещна и с Ал Пачино.