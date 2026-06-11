Правителствата на Съединените щати, Обединеното кралство, Албания, Австралия, Белгия, България, Канада, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Нова Зеландия, Република Северна Македония, Норвегия, Португалия и Швеция излязоха със съвместна декларация, в която остро осъждат действия на ирански структури за сигурност на територията на Европа, Северна Америка и Австралия.

В общата позиция се посочва, че страните осъждат „смъртоносни заговори и други злонамерени действия“, извършвани от Организацията за разузнаване към Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, силите „Кудс“ и Министерството на разузнаването и сигурността на Иран. Според декларацията сред мишените на тези действия са били ирански дисиденти, журналисти, както и еврейски и израелски общности и интереси.

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„Обединени сме в решимостта си да защитим нашите държави и гражданите си от тези заплахи“, се казва в текста. Държавите настояват Ислямска република Иран незабавно да прекрати подобни действия. В декларацията се отбелязва още, че връзките между иранските служби за сигурност и международни и местни престъпни групи имат дългогодишен характер. „Използването на подобни престъпни структури е недопустимо и заслужава категорично осъждане“, подчертават подписалите документа.

Държавите осъждат и неотдавнашната поредица от атаки в Европа, насочени срещу еврейски общности, ирански журналисти и американски интереси. Според съвместната позиция отговорност за тях е поела групировката „Харакат Ашаб ал-Яминия ал-Исламия“, подпомагана от свои посредници.

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„Опитите за убийства, отвличания, тормоз, сплашване или други нападения срещу хора на наша територия подкопават националния суверенитет и международните норми“, се казва още в декларацията. Подписалите я държави приветстват усилията на националните институции за противодействие на подобни дейности и заявяват, че са готови да предприемат допълнителни мерки, за да ги предотвратят. „Тези действия трябва да спрат незабавно“, категорични са страните в общата си позиция.

Американското посолство подчерта, че САЩ остават твърдо ангажирани с България и съюзниците си в противодействието на заплахите, свързани с Иран, и в защитата на сигурността на гражданите. „Подкрепяме България и останалите си партньори в общата решимост да защитим държавите и гражданите си от заплахите, произтичащи от Иран“, написаха от дипломатическото представителство.

Редактор: Цветина Петкова