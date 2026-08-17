Само на няколко метра от морето природата създава едно от най-ценните богатства на Поморие – солта. Голяма част от морската сол в България се добива там още от древността чрез анхиалска технология. „Това е естествен процес, който ние леко направляваме”, каза главният уредник и експерт в Музея на солта Елена Йорданова в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

За добиването на солта са необходими специални природни условия, сред които равно място за изграждане на басейните и много слънце. Статистиката сочи, че Поморие има най-много слънчеви дни в годината от всички български черноморски градове, което означава по-малко дъждове, обясни Йорданова. Тя допълни, че вятърът също е необходим фактор, за да разбърква топлата вода. Тъй като езерото е плитко, няма приток на сладки води и липсва висока планина, която да спира обветрянето, солеността се завишава до 4% или 40 промила.

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Самият процес започва, когато солената вода премине през няколко басейна и постепенно става по-концентрирана. По пътя си тя се пречиства сама, като тежките вещества се утаяват на дъното. Накрая течността стига до така наречените кристализатори, където слънцето я изпарява и след около 10 дни се образува солта. Добиваната в музейните солници е с отлични качества и съдържа множество минерали, тъй като не се измива допълнително, както се прави в промишленото производство.

Съвременните лекари наричат солта „бялата смърт”, но всичко зависи от дозата, както при отровата, уточни Елена Йорданова. В миналото обаче солта е възприемана като „бяло злато”, тъй като се е добивала трудно, срещала се е рядко и дори са се водили войни за нея. Част от заплатата на римските войници е давана под формата на торбички със сол, откъдето произлиза английската дума "salary" и руската "soldat", припомни тя. В древността, при липсата на хладилници, солта е служила като консервант за хранителни продукти, както и за лечение.

Днес този трудоемък поминък в Поморие вече не се практикува масово заради променените приоритети и ниската изкупна цена на международните пазари.

Поморийското езеро обаче предлага и друго природно богатство. При добива на сол остава силно концентрирана солена течност, наречена луга, която се използва за лечебни процедури. Туристи посещават морския град специално заради калните бани.

Добитата в музейните солници сол е годна както за консумация, така и за медицински цели. Тя е и най-хубавият подарък от града, тъй като според българската традиция къща без сол не бива да остава, завършва Йорданова.

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