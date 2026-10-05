Близо 500 гимназии във Франция остават частично или напълно затворени заради протестите и безредиците от последните дни. Около 5000 души, предимно тийнейджъри, са били задържани или проверени, а над 300 души са пострадали при сблъсъците. Синдикални и ученически организации призовават за нови протести, като на 6 октомври се очаква обединяване на различните форми на недоволство. Според проф. Анна Кръстева това са най-масовите гимназиални мобилизации във Франция от последните десетилетия.

„Нека все пак ясно да разграничим огромното мнозинство протестиращи, които протестират мирно и със съвсем легитимни искания, и едно малцинство, което често е инфилтрирано и създава насилието! Твърде много медийното внимание се фокусира върху него", коментира тя в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS и подчерта, че това са най-масовите гимназиални мобилизации за последните десетилетия. По думите ѝ основният проблем е свързан с намаляването на броя на учителите. Тази година са съкратени около 4000 щатни позиции, а за следващата се предвижда съкращаване на още 1700.

Протести, палежи и сблъсъци: Учениците във Франция продължават с протестите, 500 гимназии остават затворени

Кръстева обясни, че зад решенията стоят и финансови причини, тъй като Франция се опитва да овладее сериозния бюджетен дефицит. Според нея обаче недоволството има и по-дълбок социален пласт. „Виждаме разочарованието на младежи, не на цялата френска младеж, но на голяма част от нея, най-вече по крайните квартали, за проваленото или неизпълненото обещание на френския републикански модел на училище. Тяхното републиканско училище, с което те толкова се гордеят като политическа философия, трябва да осигури равенство, да преодолее равенството на произхода, на семейството, на квартала, както и да даде равен шанс на всички“, каза тя.

Властта вече е предприела първи мерки за овладяване на ситуацията. По думите на проф. Кръстева е създаден кризисен щаб към министър-председателя, а сред непосредствените задачи са ускореното запълване на свободните учителски места и работа по проблемите, посочени от учениците - натоварения учебен ритъм, материалната база и участието им в решенията.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова