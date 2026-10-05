Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (05.10.2026 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (05.10.2026 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (05.10.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (05.10.2026 - сутрешна) 05 октомври 2026 06:47 Лято през октомври: Температурите скачат над 25 градуса Слънчево време и със слани в неделя Слънчево и топло със слани сутринта в събота Жълт код за слана в няколко области в събота Прогноза за времето (02.10.2026 - обедна) Топло и слънчево в петък Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Габриела Павлова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България „Новите известни“: От Калифорния до Пловдив и обратно - историята на д-р Анна Черганова „Фокус на пътя”: Полицията с акция срещу разсеяните шофьори в цялата страна Разследват източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“ в Плодвив След разследване на NOVA: Защо хранителни добавки със забранено вещество продължават да се продават онлайн Икономисти в спор за данъка върху свръхпечалбите: Решение за дефицита или риск за бизнеса Димитър Балев: Убийството на Илиян Филипов не е поръчково „Откажи се от договора”: Въвеждат нов бутон при онлайн пазаруването Протест срещу сливането на Агенцията по рибарство с тази по горите Лято през октомври: Температурите скачат над 25 градуса Регионалният министър ще инспектира участъка Мездра-Ботевград От днес започва имунизацията с назална противогрипна ваксина за деца Безсънна нощ за огнеборците в Хасковско заради пожара край Горно Луково Любов с чувство за хумор: Мария Касимова-Моасе и Стефан Моасе за живота заедно Регистрираха първия случай на сезонен грип у нас Проф. Пламен Павлов: Няма съмнение, че това са останките на цар Самуил Цар Самуил - последният щит на една държава (ВИДЕО) Стефан Белчев: Държавата ще свива администрацията, целта е дефицитът да падне до 3,5% КЗП: Надценките на пропан-бутана са скочили с 20%, при дизела и бензина са намалели Големият пожар край ивайловградското село Горно Луково навлезе на гръцка територия „Да хванеш гората”: От Пловдив през Германия и Дания до село Стефаново (ВИДЕО) Кораб, ударен от дрон край Одеса, дрейфува в Черно море (ВИДЕО+СНИМКИ) Прогноза за времето (04.10.2026 - обедна) По стъпките на самуиловите воини: Стотици хора се включиха в похода до село Ключ Бразилия гласува изцяло електронно на президентските избори Очаква се Бюджет 2027 да бъде с дефицит от 3,5% 12 хиляди българи са получили инфаркт през 2025 г. Борисов: Поклонението пред цар Самуил показа, че политическият елит може да се обедини Поклон пред цар Самуил: Хора от цялата страна се стекоха в „Света София“ Мащабна акция на български и международни служби на границите ни Джина Стоева отбеляза 50-ия си юбилей Юлиян Янков - Картофа, издирван с европейска заповед за арест, беше задържан от властите в Гърция Цветан Цветанов: Ако убийството на Илиян Филипов е поръчково, едва ли щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител Бавно правосъдие: Защо 10-годишна съдебна сага започва отначало Сезонът на ваксините започна: Какви са възможностите за децата във Варна? Ново поскъпване на борсите: Зеленчуците с най-сериозен ръст Кирил Вътев: Повишението на цените не идва от производителите, а от търговците Реколтата е добра, но сметките не излизат: Какво тревожи зърнопроизводителите 2021 срещу 2026: Как за 5 години цените се удвоиха? Процедури с минерална вода за дълголетие: Каква е тайната рецепта за превенция на здравето Вкусове, аромати и почит към традициите: Горна Оряховица празнува фестивала на гърнето "Дотам и обратно": Тайнственият Марков камък в Странджа (ВИДЕО) Слънчево време и със слани в неделя „Темата на NOVA”: Къде е млякото? (ВИДЕО) „Шифърът на траките“: Храмът на Севт III и мистерията на 200-тонния монолит Последният дом на Самуил: "Света София" - църквата, в която вероятно владетелят е приел християнството „Ничия земя”: Видения, мистерии и молитви (ВИДЕО) Милен Трифонов: Хората могат да бъдат спокойни, че няма да бъдат глобявани за подарена бутилка домашна ракия ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА