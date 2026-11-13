В петък е кулминацията на настоящия топъл цикъл. В резултат на мощен пренос на топъл средиземноморски въздух дневните температури ще достигнат необичайните за ноември температури между 20 и 25 градуса, северно от Стара планина до 26-27 градуса.





Междувременно денят отбелязва и пикови нива на фьоновите ветрове. При такава обстановка поривите са особено силни по планинските била и северно от планините. В максималната си фаза в петък скоростта им в Северозапада и в областите на Източна България ще е до 80-100 километра в час. Има риск от материални щети. Ако сте вкъщи, укрепете всичко подвижно по балконите. Движейките се навън, внимавайте за видимо сухи дървета и стойте по-далече от сгради.

Облачността в петък ще е променлива, с чести разкъсвания. Ще има локални, кратки валежи от дъжд, особено привечер в Северозападна България.

Предстоящите почивни дни ще са преобладаващо облачни. По преминаващия студен атмосферен фронт ще задуха северозападен, студен вятър. Валежите ще започнат в петък вечерта – първо в Северозападна България. През нощта и в събота през деня ще вали на повече места и временно по-интензивно в Централна и Източна България. До вечерта валежите ще спрат, а облаците в Северозапада дори ще се разкъсат. Дневни температури – от 5 до 10 градуса в повечето райони, до 15-16 в отделни точки на Южна България.



Неделният ден ще започне с мъгли призори. В ранните часове температурите по местата с ясно и тихо време ще паднат до нулата със слана. От обяд нататък видимостта ще се подобрява, но облачността над Южна България ще остане значителна. Ако превали някъде – то ще е локално и в незначителни количества. Следобедните температури ще са от 8 до 13 градуса.