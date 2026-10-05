Бреговата охрана на САЩ прекрати операцията по издирването на шестимата души, намирали се на борда на медицински транспортен самолет, който се разби край остров Нантъкет в щата Масачузетс. Властите съобщиха, че в машината са пътували четирима канадци и двама граждани на Бермудските острови. Самолетът бил на път за международното летище "Лоугън" в Бостън.

"Прекратяването на операция по издирване никога не е лесно решение", заяви в официално изявление командирът на Североизточния район на Бреговата охрана на САЩ контраадмирал Матю Лейк.

Бреговата охрана на САЩ е открила отломки от изчезналия медицинския самолет

От службата посочват, че след откриването на отломки от самолет "Гълфстрийм", летящ от Бермудите към Бостън в събота вечерта, през целия неделен ден е била провеждана издирвателна операция с авиация и плавателни съдове. Според данни на сайта за проследяване на полети "ФлайтАуеър" самолетът на канадския доставчик на въздушен медицински транспорт "Латитюд Еър Амбюланс" е излетял от Бермудите в събота.

"Предвид информацията, предоставена от властите, и приключването на фазата по търсене и спасяване, трябва да се изправим пред болезнената реалност, че четиримата членове на екипа на "Латитюд", нашият пациент и придружителят му вероятно са загинали", заявиха от компанията в неделя.

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"Латитюд" добави, че ще сътрудничи на компетентните органи от САЩ и Канада в усилията по издирването на останките и в разследването на причините за катастрофата.

Редактор: Станимира Шикова