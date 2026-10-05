Снимка: БТА/ Видео:"Ройтерс"
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На борда на машината имало шестима души
Бреговата охрана на САЩ прекрати операцията по издирването на шестимата души, намирали се на борда на медицински транспортен самолет, който се разби край остров Нантъкет в щата Масачузетс. Властите съобщиха, че в машината са пътували четирима канадци и двама граждани на Бермудските острови. Самолетът бил на път за международното летище "Лоугън" в Бостън.
"Прекратяването на операция по издирване никога не е лесно решение", заяви в официално изявление командирът на Североизточния район на Бреговата охрана на САЩ контраадмирал Матю Лейк.
Бреговата охрана на САЩ е открила отломки от изчезналия медицинския самолет
От службата посочват, че след откриването на отломки от самолет "Гълфстрийм", летящ от Бермудите към Бостън в събота вечерта, през целия неделен ден е била провеждана издирвателна операция с авиация и плавателни съдове. Според данни на сайта за проследяване на полети "ФлайтАуеър" самолетът на канадския доставчик на въздушен медицински транспорт "Латитюд Еър Амбюланс" е излетял от Бермудите в събота.
"Предвид информацията, предоставена от властите, и приключването на фазата по търсене и спасяване, трябва да се изправим пред болезнената реалност, че четиримата членове на екипа на "Латитюд", нашият пациент и придружителят му вероятно са загинали", заявиха от компанията в неделя.
След 74 години откриха отломките на разбил се край Пуерто Рико самолет
"Латитюд" добави, че ще сътрудничи на компетентните органи от САЩ и Канада в усилията по издирването на останките и в разследването на причините за катастрофата.Редактор: Станимира Шикова
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