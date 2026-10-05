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Ще се проверява за използване на мобилни телефони по време на движение
Пътната полиция с акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“. Тя е насочена към разсеяното шофиране.
Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус – използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителните колани.
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„Ще се следи основно за нарушения, при които не се използват обезопасителни системи и се използват мобилни телефони или други средства за комуникация. Всички водачи трябва да знаят, че ако пътници не използват колани, тях също ги грозят санкции”, каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция” към Главна дирекция „Национална полиция”.
По думите му началото на година има над 100 000 установени случая за подобни нарушения. „Използването на мобилни телефони е нарушение, което е трудноуловимо от контролните органи, защото водачи ги крият. Затова залагаме на технически средства и мислим да добием такива, успоредно с камерите, които се разполагат на много места по пътната мрежа”, допълни той.Редактор: Никола Тунев
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