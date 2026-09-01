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Безпилотният апарат се използва както през деня, така и в тъмната част на денонощието
Полицията във Варна използва дрон, за да установява нарушителите на пътя. Безпилотният апарат следи за рисковото шофиране и дрифтовете, както и за организирани незаконни гонки. Дронът се използва както през деня, така и в тъмната част на денонощието. Основната цел е да се предотвратяват пътни инциденти.
Дронове ще следят за нарушения по време на новата акция на МВР
Дронът засича неправилни маневри и изпреварване.
„Дронът ни дава възможност да наблюдаваме водачите в рискови участъци. Информацията се подава на полицейските екипи, които взимат отношение”, каза ст. инспектор Димитър Димитров от Пътна полиция – Варна.
„Сам по себе си дронът не установява нарушенията. Той наблюдава конкретната ситуация и при това наблюдение се подава информация на полицейските екипи, които се насочват към мястото на ситуацията и съответно полицейските служители спират, установяват и вземат отношение съгласно ЗДвП”, каза още инспектор Димитров.
През август са глобени повече от 20 шофьори.
При гонка глобата е 1533 евро, отнемане на свидетелството за управление на МПС за срок от 12 месеца и спиране от движение моторното превозно средство. При повторно нарушение санкцията е 2556 евро.
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