Пет училища във Видин ще започнат новата учебна година, оборудвани с автоматични външни дефибрилатори. Все повече учебни заведения в страната поставят животоспасяващите устройства, като сред градовете с подобни инициативи са София, Пловдив и Благоевград.

Един от дефибрилаторите вече е монтиран във видинската езикова гимназия „Йордан Радичков“. Устройството се намира на втория етаж, на леснодостъпно място.

„Това може би е едно от най-стратегическите, видими и достъпни места в цялото училище. Лесно достъпно е и за първия, и за третия етаж. Може би ще може да се реагира най-бързо, защото всяка една секунда е важна“, обясни учителят по физическо възпитание Калоян Ангелов.

Двама учители и медицинското лице в гимназията преминали обучение за работа с дефибрилатора. Въпреки това признават, че при реална ситуация може да е трудно да запазят самообладание.

„В реална ситуация не сме изпитвали никога това усещане – някое дете да припадне. Не сме сигурни дали само с един курс бихме се справили на 100 процента“, каза учителката Десислава Маринова.

Бургас вече разполага с 12 обществени дефибрилатора

По думите на инструктора по първа долекарска помощ Ивайло Петков поставянето на дефибрилатори в училищата е особено важно при съмнение за внезапно спиране на сърцето. Устройствата дават ясни инструкции на български език и могат да бъдат използвани до пристигането на спешна помощ.

Дефибрилаторът в езиковата гимназия е дарен след кампания във Видин, започнала след смъртен случай по време на благотворителен турнир, при който един от участниците загубил живота си. „Благодарение на тази кампания вече има 11 такива устройства, разположени на различни места за обществено ползване. Пет са в училища, а останалите са на спортни и обществени обекти – спортната зала, стадиона, колодрума и гребната база“, обясни Петков.

Директорът на гимназията Боянка Никова определя инициативата като важна и необходима.„Животът е непредвидим и трябва да сме подготвени за всякакви ситуации“, заяви тя.

Според Ивайло Петков всички училища, както и други обществени места, трябва да разполагат с автоматични дефибрилатори. А тези, които вече имат такива устройства, се надяват те никога да не бъдат използвани. „Така да си стои уредът, без да се налага да го използваме“, каза Боянка Никова.

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