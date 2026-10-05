Десетки хиляди излязоха по улиците в Испания в пореден масов протест срещу непосилните цени на наеми и имоти. Кабинетът на Педро Санчес, който оглавява правителство на малцинството, внесе в парламента проект за закон, в опит да промени ситуацията с наемите и цените на апартаментите. Защо се стигна до тези демонстрации? Темата коментира професионалният фотограф в страната Жулиян Жеков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му кризата с имотите е доста голяма, а цените на наемите продължават да растат. „Протестите са в най-големите градове и очакване да видим какво ще направи правителството. Опитаха се с два проектозакона, които не минаха, много хора са доволни, че това не стана, а останалите продължават да протестират, търсейки решение на проблема”, каза той.

Масови протести в Испания заради високите наеми и недостиг на жилища

Правителството на Санчес следи протестите и не са изключени предсрочни избори. „Все по-голяма част от хората са готови да гласуват за една от големите опозиционни партии. Според мен ще има предсрочни избори, защото правителството много трудно би излязло от тази ситуация. За 8 години, откакто те са на власт, не бяха построени достатъчно жилища”, смята Жеков.

Той допълни, че в страната хората все повече се ориентират към десните партии и коалиция от някои от тях. „Въпреки това, Испания е много либерална страна и тези избори, които очакваме са доста непредвидими”, каза още фотографът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев