Стопкадър
-
След седмица обявяват носителя на Нобелова награда за мир
-
Може ли Великобритания отново да стане част от Европейската общност след Brexit
-
Хиляди задържани ученици по време на протестите във Франция (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Спешна среща в ЕС заради рязкото поскъпване на горивата
-
По стъпките на Франц Кафка в Прага (ВИДЕО)
-
Руски дронове удариха училище и ключов мост в Киев (ВИДЕО)
В 50 града демонстранти излязоха по улиците
Десетки хиляди излязоха по улиците в Испания в нов масов протест срещу непосилните цени на наеми и имоти. Демонстрации имаше в 50 града. Най-голямата беше в Мадрид.
Кабинетът на Педро Санчес, който оглавява правителство на малцинството, внесе в парламента проект за закон, в опит да промени ситуацията с наемите и цените апартаментите. Опозицията, обаче се обедини и законът не мина. Според медии в Испания Санчес следи протестите и ако са много масови, може да свика предсрочни избори още през ноември.
"Педро Санчес в затвора": Масови протести в Испания заради миграционната криза в Сеута (ВИДЕО+СНИМКИ)
"Отхвърлянето на закона е срамота. Tо показва, че ние сме тези, които трябва да се адаптират към съществуващите политически партии, вместо политиците да се съобразяват с това, което хората искат – а така не може да продължава", заяви 26-годишинят участник в потеста в испанската столица Нандо де Ангуло.
Продължават протестите в Испания заради жилищната криза (ВИДЕО)
„Депутатите са там, за да направят така, че гласът на хората да бъде чут. Да приемат закони и да извършват реформи, които променят нещата. Ако парламентът не служи за това, той е напълно безполезен", каза 52-годишната Ана Изабел Ернандес, която също е част от протестиращите.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни