Десетки хиляди излязоха по улиците в Испания в нов масов протест срещу непосилните цени на наеми и имоти. Демонстрации имаше в 50 града. Най-голямата беше в Мадрид.

Кабинетът на Педро Санчес, който оглавява правителство на малцинството, внесе в парламента проект за закон, в опит да промени ситуацията с наемите и цените апартаментите. Опозицията, обаче се обедини и законът не мина. Според медии в Испания Санчес следи протестите и ако са много масови, може да свика предсрочни избори още през ноември.

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"Отхвърлянето на закона е срамота. Tо показва, че ние сме тези, които трябва да се адаптират към съществуващите политически партии, вместо политиците да се съобразяват с това, което хората искат – а така не може да продължава", заяви 26-годишинят участник в потеста в испанската столица Нандо де Ангуло.

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„Депутатите са там, за да направят така, че гласът на хората да бъде чут. Да приемат закони и да извършват реформи, които променят нещата. Ако парламентът не служи за това, той е напълно безполезен", каза 52-годишната Ана Изабел Ернандес, която също е част от протестиращите.

Редактор: Цветина Петрова