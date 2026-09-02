Многохилядните демонстрациите, включително в столицата Мадрид, съвпаднаха с Деня на Сеута - празник, посветен на испанската територия на африканския континент, съобщават от "Ройтерс". Зад протестите стои Федерацията на испанските общини (FEMP), в която водещо влияние има основната опозиционна сила в страната - консервативната Народна партия (PP).

Хиляди жители преминаха по улиците на Сеута с население от около 80 000 души. Развявайки испански знамена и надувайки свирки, демонстрантите скандираха: „Сеута не се продава, Сеута трябва да бъде защитена“. В столицата и други големи градове в континентална Испания протестиращите излязоха със знамена, колажи и плакати. Сред лозунгите се открояват "Педро Санчес в затвора" и "Сеута е Испания".

Задържаха четирима мароканци в Сеута след нападение срещу испански войници

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Mass-protests in Sevilla tonight against mass-immigration and the invasion of Ceuta.



The Spaniards are chanting that Interior Minister Marleska must resign immediately. pic.twitter.com/yWIv79Lr8Q — Visegrád 24 (@visegrad24) September 2, 2026

Ескалацията с внезапния мигрантски поток започна преди близо пет седмици, когато около 72 000 души преминаха от Мароко към Сеута при масов миграционен наплив. По време на преминаването има и загинали, а повечето мигранти впоследствие са се върнали в Мароко.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Местните власти изчисляват, че повече от 10 000 души все още се намират в анклава. Сред тях има и непридружени непълнолетни. Част от мигрантите са настанени във временни лагери, а други остават по улиците и плажовете на Сеута.

🇪🇸 IMAGES SPECTACULAIRES VU DU CIEL : Des milliers d’espagnols défilent en ce jour de fête de Ceuta pour dire stop à « l’invasion migratoire ». Les passagers du vol sont choqués par cette marée humaine. L’Espagne se soulève. pic.twitter.com/1eoGvH7UHK — Jordan Florentin (@JordanFlrtn) September 2, 2026

Присъствието на мигрантите доведе до почти ежедневни протести на местни жители, които обвиняват испанското правителство, че не реагира достатъчно бързо на ситуацията.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

„Правителството не успя да действа в критична ситуация. Всичко излиза извън контрол. Уморени сме, както са уморени и тези, които дойдоха, а напрежението се покачва. В един момент това ще се превърне в буре с барут“, заяви жителка на Сеута.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

На фона на протестите вече са регистрирани и отделни инциденти. Имало е нападения срещу импровизиран лагер на плажа Ел Трампoлин, както и арести на марокански граждани, които са хвърляли камъни и бутилки по патрули на армията.

La plaza de El Pilar en Zaragoza desbordada.



Histórica la imagen de toda España.



Sánchez va a pagar cara la traición en las urnas.



España ya ha despertado. pic.twitter.com/ZcHLIeZdMJ — Javier Negre (@javiernegre10) September 2, 2026

Ръководителят на местната асоциация на жителите FPAV Сеута Франсиско Гарсия Сегадо заяви, че организаторите искат протестите да бъдат „спокойни и свободни, без неуважение към никого“. Той добави, че се прави опит крайнодесни активисти от континентална Испания да не бъдат допускани, за да не се стигне до допълнително напрежение.

Лявото испанско правителство се дистанцира от демонстрациите и обвини опозицията, че използва миграционната криза за политически цели.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

„Това не е защита на Сеута и жителите на Сеута, а атака срещу правителството“, заяви министърът по териториалната политика Анхел Виктор Торес пред испанското радио RNE.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Междувременно гражданската инициатива „Por Ceuta“ („За Сеута“) събра близо 65 000 подписа под манифест, в който се настоява за спазване на правата както на местните жители, така и на мигрантите, организирано връщане на хората без право на пребиваване и увеличаване на мерките за сигурност.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Леви организации и синдикати организираха контрапротести в няколко испански града, включително Мадрид. Участниците в тях осъдиха проявите, които определят като расистки и ислямофобски преследвания и атаки срещу мигрантите.

Every major town and city in Spain is on the streets tonight in support of Ceuta.



Demanding dirty Sánchez go!

pic.twitter.com/8jJ5rbyM0Z — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 2, 2026

Испанското правителство увеличи капацитета на временните центрове за настаняване от около 500 на над 3400 места и разположи повече от 1600 полицейски служители в анклава. Регионални организации и политически лидери обаче настояват за допълнителни мерки, които да гарантират сигурността както на жителите на Сеута, така и на мигрантите.

Anti-racism demonstrators hold Ceuta Day rally in Madrid https://t.co/HyJivyr8ua — Reuters (@Reuters) September 2, 2026

На този фон остава нерешен въпросът как ще бъде преодоляна кризата с хилядите мигранти, останали в Сеута, и дали централното и местното управление ще успеят да постигнат общ подход към тяхното настаняване, връщане или разпределение в други части на Испания.

Редактор: Георги Иванов