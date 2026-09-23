Снимка: БГНЕС
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За гласовете на избирателите ще се борят 28 кандидат-президентски двойки
Предстои нова крачка от пътя, който институциите и кандидатите изминават до вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Днес ще бъде изтеглен жребият, който ще отреди номерата в бюлетината за всяка двойка, влязла в надпреварата за „Дондуков“ 2. Вчера финално стана ясно - за гласовете на избирателите след малко повече от месец ще се борят 28 кандидат-президентски двойки. Като за целта в ЦИК се регистрираха 8 партии и 24 инициативни комитета.
Това е един от финалните етапи преди старта на предизборната кампания, която започва точно в полунощ на 25 септември.
Изтече крайният срок за регистрация: 28 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИКРедактор: Габриела Павлова
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