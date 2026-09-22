Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на кубчето на Рубик 3x3x3 в рамките на три дни, съобщи Световната куб асоциация.

Китаец подобри четири пъти рекорда в скоростния хайлайн (ВИДЕО)

На шестгодишна възраст Лиан Юнчжи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанджоу, Китай.

How fast can you solve a Rubik’s Cube?



She does it in under 4.5 seconds.



Six-year-old #LianYunzhi from China has set a new women’s world record with an average time of 4.27 seconds, after already breaking the record at another competition just days earlier pic.twitter.com/at2Sq5oord — WION (@WIONews) September 21, 2026

Младата състезателка от провинция Съчуан е усвоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на кубчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по два до три часа дневно с кубчето през последната година.

Редактор: Цветина Петрова