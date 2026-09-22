Младата състезателка е усвоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане

Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на кубчето на Рубик 3x3x3 в рамките на три дни, съобщи Световната куб асоциация.

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На шестгодишна възраст Лиан Юнчжи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанджоу, Китай.

Младата състезателка от провинция Съчуан е усвоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на кубчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по два до три часа дневно с кубчето през последната година.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Би Би Си"

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