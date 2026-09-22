Очаква се бурята да достигне сила от пета категория

Ураганът "Поло" се очаква да достигне сила от пета категория, насочвайки се към мексиканското Тихоокеанско крайбрежие, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Националния център за ураганите на САЩ. 

Въпреки близостта му и проливните дъждове, които ще донесе, "Поло" вероятно ще се придвижи бавно покрай крайбрежието през следващите няколко дни, се добавя в предупреждението. 

С максимална постоянна скорост на вятъра от около 240 км/ч ураганът се намира на около 345 км южно от туристическия град Сиуатанехо и на над 550 км югоизточно от пристанищния град Мансанийо.

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Очаква се валежите в крайбрежните щати Гереро и Мичоакан да предизвикат опасни наводнения и кални свлачища, съобщиха още от Националния център за ураганите на САЩ.

Мексиканските власти предупредиха за интензивни валежи в западните и южните части на страната, които може да доведат до преливане на реките. 

Националната агенция за гражданска защита призова жителите да не ходят пеша и да не карат по наводнени улици. 

Редактор: Габриела Павлова
Източник: Симеон Томов, БТА

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