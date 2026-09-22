Снимка: БТА, видео: "Ройтерс"
-
Авария и силни бури спряха полетите по източното крайбрежие на САЩ, Илияна Йотова е блокирана в Бостън
-
Димитър Илиев: Мантинелите по пътищата у нас са като декор за филм
-
Опасен тайфун приближава Япония, отмени са стотици полети (ВИДЕО)
-
Обявиха бедствено положение заради свлачището във Варна
-
След като дете прегази друго с велосипед: Родители настояват за мерки в парковете
-
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на пропан-бутан от цистерна (СНИМКИ)
Очаква се бурята да достигне сила от пета категория
Ураганът "Поло" се очаква да достигне сила от пета категория, насочвайки се към мексиканското Тихоокеанско крайбрежие, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Националния център за ураганите на САЩ.
Въпреки близостта му и проливните дъждове, които ще донесе, "Поло" вероятно ще се придвижи бавно покрай крайбрежието през следващите няколко дни, се добавя в предупреждението.
С максимална постоянна скорост на вятъра от около 240 км/ч ураганът се намира на около 345 км южно от туристическия град Сиуатанехо и на над 550 км югоизточно от пристанищния град Мансанийо.
Проливни дъждове и опасно вълнение на Хаваите заради мощния ураган „Лоуел“
Очаква се валежите в крайбрежните щати Гереро и Мичоакан да предизвикат опасни наводнения и кални свлачища, съобщиха още от Националния център за ураганите на САЩ.
Мексиканските власти предупредиха за интензивни валежи в западните и южните части на страната, които може да доведат до преливане на реките.
Националната агенция за гражданска защита призова жителите да не ходят пеша и да не карат по наводнени улици.Редактор: Габриела Павлова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни