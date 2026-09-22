Ураганът "Поло" се очаква да достигне сила от пета категория, насочвайки се към мексиканското Тихоокеанско крайбрежие, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Националния център за ураганите на САЩ.

Въпреки близостта му и проливните дъждове, които ще донесе, "Поло" вероятно ще се придвижи бавно покрай крайбрежието през следващите няколко дни, се добавя в предупреждението.

С максимална постоянна скорост на вятъра от около 240 км/ч ураганът се намира на около 345 км южно от туристическия град Сиуатанехо и на над 550 км югоизточно от пристанищния град Мансанийо.

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Очаква се валежите в крайбрежните щати Гереро и Мичоакан да предизвикат опасни наводнения и кални свлачища, съобщиха още от Националния център за ураганите на САЩ.

Мексиканските власти предупредиха за интензивни валежи в западните и южните части на страната, които може да доведат до преливане на реките.

Националната агенция за гражданска защита призова жителите да не ходят пеша и да не карат по наводнени улици.

Редактор: Габриела Павлова