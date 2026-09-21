Институциите във Варна се събраха на спешна среща заради активизирало се голямо свлачище в кв. „Аспарухово”. Пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Обявено е бедствено положение в местност „Вилите“. Заради водонаситения терен и очакваните валежи съществува риск за живота и имуществото на хората, като е задействан Общинският план за защита при бедствия. Бедственото положение е обявено за срок от седем дни.

Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект на нов жилищен комплекс със сгради от по 15 етажа. Мястото се охранява от полиция, предстои обследване.

Дейностите по обезопасяването и укрепването на пътя ще се извършат от инвеститора на строителния обект. Все още обаче експертите не успяват да вземат проби от земната маса, защото към момента ситуацията е опасна. Другото притеснително е прогнозата за времето, защото при проливен дъжд това може да доведе до ново свличане на земна маса.

В резултат на свлачището е пропаднал основният път, който води до къщите в района. Има и сериозна авария на водопровод. Според ВиК причината за свличането са строителните дейности по изграждането на голям жилищен комплекс в непосредствена близост. От компанията инвеститор обаче отричат строежът да е причина за бедствието.

Път във Варненско пропадна заради свлачище

В социалните мрежи в неделя кметът на Варна Благомир Коцев допусна, че е възможно да бъде обявено и частично бедствено положение. Проверка на място е показала, че така наречените шлицови стени на строителния обект са започнали да поддават под натиска на земната маса.

„Не сме регистрирали аварии в последните години. След реализацията на масовия изкоп се появяват подпочвени води, дори в момента има помпи, които изпомпват, което значи, че подпорната стена е поддала, дръпнала е пътя и съответно - нашия водопровод. Във ВиК - Варна няма съгласуван проект за този обект. Предполагам обаче, че имат разрешително. Водоснабдихме района по алтернативен водопровод”, твърди директорът на ВиК – Варна Михаил Маринов.

„Няма опасност в момента, свлачището вече не е активно. Фирмата, която строи в близост, е копала на 7 метра дълбочина”, обясни заместник-кметът на общината Владимир Димитров.

Според кмета на район „Аспарухово” Ивайло Маринов обаче става въпрос за огромна изкопна яма, която най-вероятно е довела до свлачищни процеси. „Обходили сме района, извикали сме всички възможни експерти. Вчера до късно заседавахме, взети са първоначалните мерки”, увери той.

Живеещите на метри от свлачището с тревога следят появилите се още в петък пукнатини на пътя.

„Всички се притесняваме, оградата на съседката вече е кривнала на една страна, а аз не мога да разхождам кучетата си в района”, сподели Илияна Петкова.

Всички коли се пренасочват към обходен маршрут. „Пътят е толкова тесен, че две коли не могат да се разминат”, твърди Недко Миладинов.

От фирмата инвеститор заявиха за NOVA, че свлачището е в резултат на старата ВиК инсталация, която след сериозна авария в петък е довела до пропадане и на техните ограждения. От ВиК отговориха, че при тях няма съгласуван проект за изграждането на жилищния комплекс. А аварията в мрежата е вследствие на строежа.

„След реализацията на този масовия изкоп се появяват много подпочвени води, което значи, че подпорната стена е поддала и след това е дръпнала по пътя и нашия водопровод”, каза директорът на ВиК Варна Веселин Русев.

„Единствената улица в района, отдолу се строи, води текат отвсякъде. Трудно би могло да се извърши силово укрепване към настоящия момент, тъй като има две къщи отгоре и трябва да вземем най-правилното решение. Просто трябва малко време“, обясни Олег Колев, експерт геолог към Община Варна.