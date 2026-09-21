Началото на учебната година идва с нов разход за родителите - храненето на децата в училище поскъпва. На места цената на един купон вече доближава 4 евро, а за обяд и следобедна закуска дневните разходи могат да надхвърлят 7 евро.

Най-сериозни са ценовите разлики в столицата. В столичното 104-о ОУ „Захари Стоянов“ например миналата година стандартният купон е струвал 3,07 евро, а сега цената е 3,40 евро. Вторият вариант на менюто е поскъпнал от 3,68 на 3,90 евро. В други училища увеличението е още по-значително - от 2,50 евро през миналата година до 4 евро през тази.

Тежките ученически раници крият риск за здравето на децата

По думите на Камелия Николчова, представител на фирма за хранене, в столичния район „Възраждане“ е обявен конкурс за столово хранене, като определената цена на купона е около 4 евро.

Въпреки поскъпването броят на закупените купони в 104-о училище не се е променил. Според родителите цената е приемлива спрямо тази в заведенията. „Тази сума е сравнително малка, сравнена с други заведения, в които може да се яде. Сутринта например си взех една баничка с айрян, която струваше 3 евро. Според мен напълно нормални са цените в момента“, коментира родителят Иван Енчев.

Той посочва, че качеството на храната също е добро. По думите му през миналата година родители са организирали около 30 проверки в училищния стол, като са установили, че храната е с приемливо качество.

ПРОВЕРКА НА NOVA: Как се приготвя и доставя храната за училищата и детските градини?

Основният проблем според родители и директори обаче остава друг - много от децата не харесват храната в училищните столове. „Децата не обичат точно така приготвена храна - топла, здравословна, тя е и лека, невкусна“, обяснява директорът на 104-о ОУ „Захари Стоянов“ Диана Николова. По думите ѝ причината е в изискванията, на които храната трябва да отговаря, както и в контрола върху фирмите от Българската агенция по безопасност на храните и Столичната РЗИ.

В същото време училищата могат да предоставят списък на социално слаби деца, които да се хранят за сметка на фирмата доставчик.

Стажант - репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Ралица Атанасова