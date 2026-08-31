С началото на подготовката за новата учебна година отново се повдига въпросът за тежките ученически раници. Учебници, тетрадки, лаптопи, зарядни, бутилки с вода, храна и спортна екипировка могат да натоварят сериозно детския организъм, особено при ученици, които ходят пеша до училище или посещават извънкласни занимания.

Според Американската академия по педиатрия сред признаците, че раницата е прекалено тежка, са навеждането на детето напред, за да компенсира тежестта, затрудненията при ходене и презрамки, които се врязват в раменете. Макар травмите на гърба да не са чести, тежката раница може да увеличи сериозността на нараняването при падане. „По-лошо е, ако например се спънат и паднат с огромна, тежка раница на гърба. Тогава допълнителната тежест може да увеличи сериозността на травмата“, обяснява Садика Кенди от академията.

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Често се препоръчва раницата да тежи между 10% и 15% от теглото на детето, но според експертите няма достатъчно доказателства, които да подкрепят това като универсално правило. По-важно е товарът да бъде съобразен с възрастта, физическото развитие и ежедневните занимания на детето. Здравните специалисти препоръчват раници с две широки, подплатени и регулируеми презрамки, които да придържат раницата близо до тялото, като долната ѝ част трябва да е малко над кръста.

Родителите могат да намалят натоварването, като заедно с детето преценят кои вещи действително са необходими всеки ден. С развитието на технологиите част от учебниците и тетрадките вече са заменени от лаптопи и други електронни устройства, но и те добавят тегло към раницата. Експертите съветват да се избягва превръщането ѝ в място за съхранение на ненужни лични вещи и да се носи само това, което е необходимо за учебния ден.

Редактор: Ралица Атанасова