Все повече ученици прибягват до помощта на изкуствения интелект за писането на своите домашни работи и проекти. Според проучване на Pew Research Center от 2024 г. 26% от тийнейджърите на възраст 13–17 години са използвали ChatGPT за училищни задачи. Днес този процент вероятно е още по-голям, пише Си Ен Ен.

Но докато ИИ може да бъде ценен инструмент за учене, неправилната му употреба крие риск – учениците може да го използват като „съкратен път“ и да не мислят самостоятелно.

► Защо не бива ИИ да пише вместо децата?

Професори и учители предупреждават, че ако децата използват чатботове, за да пишат вместо тях, това е форма на измама.

„Най-важното е, че това ги лишава от възможността да учат,“ подчертава преподавател.

Инструментите за откриване на ИИ-текстове често са ненадеждни, което означава, че е трудно да се разбере дали едно есе е написано от ученик или от машина.

► Кога ИИ е полезен и кога - не?

• Използвайте ИИ като помощник, а не като заместител.

Роби Торни, старши директор по програми за ИИ, обяснява:

„Уверете се, че децата използват ИИ като учебен инструмент, а не като по-краткия път към успеха“

► Полезни начини да се използва ИИ:

• като виртуален учител – за обяснение на трудни концепции или за помощ, когато детето „заседне“;

• за генериране на идеи – например за мозъчна атака, но мисленето и писането трябва да останат лични.

► Неподходящи начини:

• да се използва, за да напише домашно или есе вместо ученика;

• да се копира съдържание без критично мислене.

► Защо е важно децата да мислят самостоятелно

„Мозъкът ни е като мускул. Децата няма да развият уменията си, ако не ги упражняват“, казва Торни.

Ако ИИ „открадне“ възможността за практика, ученикът ще изгуби шанс да усвои критично мислене и самостоятелно решаване на проблеми.

► Проверявайте фактите – ИИ не винаги е прав

ИИ чатботовете често „халюцинират“ – измислят информация. Преподаватели вече наблюдават сходни грешки в работите на учениците, което показва, че текстовете са генерирани от изкуствен интелект.

► Какво могат да правят родителите?

• преглеждайте редовно как децата използват чатботове;

• сравнявайте информацията от училище (например за фотосинтезата) с това, което казва ИИ;

• проверявайте дали децата не търсят лични съвети от ИИ;

• използвайте изрази като „Забеляза ли как ИИ ти каза: ‘Харесва ми идеята ти’? Това е просто програмиране. ИИ не мисли нищо за идеята ти“,„Използвай ИИ, за да разбереш нещо по-добре, но не за да пишеш вместо теб“.

Децата трябва да знаят, че чатботовете не са хора.

„Знаем, че по-малките често не различават фантазия от реалност, което ги прави по-склонни да мислят, че ИИ е приятел“, обяснява Торни.

► Опасности

Някои чатботове могат да бъдат обучени за романтични разговори, което крие риск за децата. Възможно е да се дадат опасни или погрешни съвети. Съществува риск от разкриване на лична информация, ако деца споделят снимки или данни, които могат да станат публични.

Заключението е, че изкуственият интелект вече е неразделна част от света на учениците. Въпросът не е дали ще го използват, а как ще го използват.

