Главният изпълнителен директор на компанията IgniteTech, Ерик Вон, извърши драстична трансформация в компанията, като в рамките на година подмени близо 80% от персонала. Решението бе продиктувано от убеждението му, че генеративният изкуствен интелект представлява екзистенциално предизвикателство за бизнеса. Между началото на 2023 и 2024 г. Вон преструктурира организацията, поставяйки на преден план внедряването на AI, въпреки значителната вътрешна съпротива, съобщава IndexBox.

Всеки понеделник е „AI Monday“, когато служителите трябва да работят единствено по проекти, свързани с изкуствен интелект. Компанията инвестира в инструменти, обучения и външни експерти, като отделя 20% от фонда за заплати за тази инициатива. Съпротивата обаче е била масова, а понякога дори прераствала в саботаж. Най-резервирани били техническите екипи, докато търговските и маркетинговите звена приели промяната далеч по-охотно. Според доклад за корпоративното внедряване на AI, публикуван от WRITER през 2025 г., 41% от поколенията Y и Z признават, че съзнателно са саботирали подобни процеси, водени от страх за работните си места или разочарование от недостатъчно ефективни инструменти.

След назначаването на главен директор по изкуствения интелект и цялостна реорганизация около новата технология, IgniteTech успява до края на 2024 г. да представи два AI продукта, за които вече е подала заявки за патент. Финансовите резултати останават впечатляващи – компанията отчете близо 75% EBITDA и придоби Khoros. Вон призна, че преходът е бил труден, като подчерта, че най-голямото предизвикателство е било не придобиването на нови умения, а промяната на мисленето и културата в организацията.

Отрасълът реагира с интерес на този радикален подход. Джошуа Уол, главен изпълнителен директор на Mindstone – компания за обучение и преквалификация в областта на AI – противопостави стратегията на IgniteTech, основана на масова замяна на кадри, на подхода на Ikea, която залага на преквалификация. Шведският ритейл гигант Klarna също използва AI за намаляване на персонала в обслужването на клиенти, но впоследствие отново нае служители за хибридни AI-човешки екипи. Докладът на WRITER подчертава, че компаниите със системна AI стратегия и инвестиции значително изпреварват конкурентите си. Опитът на Вон показва, че ключът към успеха е не само в технологиите, но и в способността да се убеди екипът в потенциала на изкуствения интелект.

Редактор: Методи Георгиев