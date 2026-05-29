Унгария ще може да получи 16 милиарда евро от европейски средства, които бяха замразени през последните години. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след среща с унгарския премиер Петер Мадяр.

Според Мадяр е постигнато споразумение с Европейската комисия, страната ще приеме нови мерки срещу корупцията. Унгарският премиер определи решението като голям успех за страната и заяви готовност за присъединяване към Европейската прокуратура.

Унгария ще се присъедини към Европейската прокуратура

Редактор: Ивета Костадинова