Унгария ще може да получи 16 милиарда евро от европейски средства, които бяха замразени през последните години. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след среща с унгарския премиер Петер Мадяр.

Според Мадяр е постигнато споразумение с Европейската комисия, страната ще приеме нови мерки срещу корупцията. Унгарският премиер определи решението като голям успех за страната и заяви готовност за присъединяване към Европейската прокуратура.

Редактор: Ивета Костадинова

