НАСА обяви най-новите планове за поредица от лунни мисии – част от стратегията за установяване на трайно човешко присъствие на Луната.



Според НАСА първата фаза ще започне с бърза поредица от роботизирани мисии за проучване на региона, тестове и подготовка за операции на повърхността. Фаза 2 се очаква към 2029 г., когато НАСА ще започне да изгражда инфраструктура, а Фаза 3 ще има за цел да постигне устойчиво присъствие с рутинна ротация на екипажите.

„Мейвън“ на НАСА направи историческо откритие в атмосферата на Марс

Blue Origin на Джеф Безос беше избрана пред SpaceX на Илон Мъск за първата лунна доставка.



"Предвиждаме лунната база да се простира на стотици квадратни мили и да разполага с различни съоръжения, като всичко това ще допринесе за постигането на целта за постоянно присъствие на Луната. За да стигнем дотам, ще разделим проекта на етапи, като първият етап вече започна. От сега до 2029 г. ще работим, за да гарантираме, че достигането до лунната повърхност ще бъде начинание с висока степен на надеждност", каза програмният директор за лунната база Карлос Гарсия Галан.

Редактор: Цветина Петкова