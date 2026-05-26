Иран екзекутира мъж по обвинение в шпионаж и сътрудничество с израелските разузнавателни служби, предаде полуофициалната информационна агенция „Тасним“. Агенцията идентифицира лицето като Голамреза Хани Шекараб.

Според неправителствената организация „Ирански права на човека“ (IHRNGO) Голамреза е бил арестуван на 24 септември 2022 г. и обвинен в „сътрудничество с ционисткия режим и по-конкретно с разузнавателната агенция Мосад“.

Двама души бяха екзекутирани в Иран за шпионаж в полза на Израел

През 2026 г. най-малко десет души са екзекутирани по обвинения в шпионаж. Осем от тях са били обвинени в шпионаж в полза на Израел и САЩ, а двама иракски граждани – в шпионаж в полза на неизвестна арабска държава.

Според годишния доклад на IHRNGO за 2025 г. относно смъртното наказание в Иран, най-малко 13 души са екзекутирани по обвинения, свързани с шпионаж в полза на Израел.

