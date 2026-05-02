Иранските власти са екзекутирали днес двама души за шпионаж в полза на Израел, предаде „Ройтерс”, позовавайки се на местни медии.

Според съдебната власт Якуб Каримпур и Насер Бакарзаде са били екзекутирани, след като са били признати за виновни в сътрудничество с израелската разузнавателна служба „Мосад”.

Иран екзекутира четирима души за шпионаж в полза на Израел

Каримпур е бил обвинен, че е предал чувствителна информация на служител на „Мосад”, докато Бакарзаде е бил обвинен в събиране на данни за правителствени и религиозни фигури и ключови обекти, включително в района иранския ядрен обект в Натанз.

Редактор: Ивета Костадинова