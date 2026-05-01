Украйна потвърди, че днес е нанесла удари по петролен терминал и по пристанищната инфраструктура в руския черноморски град Туапсе. Мястото беше многократно атакувано през последните седмици. Украинските удари предизвикаха пожар в петролния терминал, но няма загинали и ранени.

„Морският петролен терминал и рафинерията в Туапсе представляват голям промишлен комплекс и логистичен център, който свързва производството, рафинирането и износа на руски петрол“, заяви Службата за сигурност на Украйна.

Украински дронове поразиха една от най-големите петролни рафинерии в Русия

Андрий Коваленко, който е ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, както и Роберт Бровди - командир на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна, потвърдиха информацията в Telegram и Facebook.

