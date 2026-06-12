Тайван е сред местата в света, където природните бедствия са част от ежедневието. Разположен в сърцето на Тихоокеанския огнен пръстен, островът е подложен на постоянна сеизмична активност, мощни тайфуни и продължителни мусонни дъждове. Именно тези природни явления са обект на изследване от български учени от Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Според заместник-декана на факултета доц. д-р Димитър Желев Тайван е място, където взаимодействието между тектоничните плочи води до непрекъснати промени в релефа. "Сблъсъкът между плочите предизвиква издигане на планини, пропадане на земни участъци и активиране на свлачища, което е доказателство, че планетата продължава своето развитие", разказва той.

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Статистиката показва, че всяка година островът е разтърсван от над 30 хиляди земетресения. Средно пет от тях са със сила над 6 по Рихтер. По време на експедицията си българските учени също са усетили силно земетресение. Деканът на Геолого-географския факултет проф. Климент Найденов разказва, че трусът от 6,4 по Рихтер е бил незабравимо преживяване, което всички участници в изследването ще помнят дълго.

Въпреки постоянната опасност от природни бедствия, Тайван е пример за успешно инженерно справяне с риска. Символ на това е небостъргачът „Тайпе 101“, който до 2009 година беше най-високата сграда в света. Макар да се намира само на около 200 метра от активен разлом, 508-метровата постройка е сред най-стабилните сгради на планетата и се смята за едно от най-впечатляващите постижения на антиземетръсното строителство.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.