Британският министър на отбраната Джон Хийли е подал оставка поради разногласия относно разходите за отбрана, съобщава той в писмо до премиера Киър Стармър.

Хийли казва в писмото си, публикувано в социалната мрежа X, че "това е писмо, което никога не съм очаквал, че ще напиша".

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"Пожелавам на всички вас продължаваща сила в изключителните предизвикателства, пред които сте изправени като министър-председател. Както винаги, нашето лейбъристко правителство ще продължи да има моята пълна подкрепа", пише в края на писмото си Хийли.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

Редактор: Никола Тунев