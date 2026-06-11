Той публикува писмото си до премиера на страната в X

Британският министър на отбраната Джон Хийли е подал оставка поради разногласия относно разходите за отбрана, съобщава той в писмо до премиера Киър Стармър. 

Хийли казва в писмото си, публикувано в социалната мрежа X, че "това е писмо, което никога не съм очаквал, че ще напиша". 

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"Пожелавам на всички вас продължаваща сила в изключителните предизвикателства, пред които сте изправени като министър-председател. Както винаги, нашето лейбъристко правителство ще продължи да има моята пълна подкрепа", пише в края на писмото си Хийли.

Редактор: Никола Тунев

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